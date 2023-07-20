Ekrem İmamoğlu’nun darbe toplantısını meşrulaştırma çabası: Bundan daha doğal bir şey olamaz

"SON DERECE DOĞAL"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, internette yayımlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı CHP'li milletvekillerinin çevrim içi toplantısına değinirken, "Partide bir demokratik yarış olması son derece doğaldır. Ama bunu kuralları çerçevesinde ve sakince yapalım. Parti bir olağan kurultay sürecine gidiyor, bu normal bir süreç ve ilk kez yaşanmıyor." dedi.

Günaydın, partisinin Polatlı İlçe Başkanlığını ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SAKLI GİZLİ SÖZÜ OLAN BİR İNSAN DEĞİLİM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile bazı CHP'li milletvekillerinin Zoom toplantısıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Günaydın, herhangi bir televizyon programında söyledikleri ile toplantıda bahsettiklerinin aynı doğrultuda olduğunu belirtti.

Günaydın, "Saklı gizli sözü olan bir insan değilim, yıllardır da böyle davranıyorum. Hiçbir eylemim partimin ve ülkemin yararı dışında sonuç doğurmaz." dedi.