Ekrem İmamoğlu'nun darbe toplantısını meşrulaştırma çabası: Bundan daha doğal bir şey olamaz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimlerle yaptığı gizli toplantılarla Kılıçdaroğlu'na karşı adeta 'darbe' planı yapma girişimi siyaset gündemine bomba gibi düştü. Toplantıya katılan isimlerden CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, basına görüntüleri sızdıranların vekillerin danışmanları olabileceğini açıklarken yapılan toplantıyı meşrulaştırmaya çalıştı. Günaydın yaptığı açıklamada "Partide bir demokratik yarış olması son derece doğaldır. Ama siyasiler olarak da elbette kurultay ve kongre sürecine yönelik de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bundan daha doğal bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.
Seçimlerde büyük bir hezimet yaşamasına rağmen istifaya yanaşmayan ve mağlubiyetin faturasını MYK ile danışmanlarına kesen Kemal Kılıçdaroğlu partisinde bazı isimlerin büyük tepkisini çekti.
Başta Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan gibi isimler Bay Kemal'e karşı baş kaldırırken, İmamoğlu "İktidar için değişim" adıyla bir internet sitesi kurdu. Tanju Özcan ise Bolu'dan Ankara'ya yürüyerek Kılıçdaroğlu'nun istifasını istedi.
CHP'de yüksek sesle "değişim" isteyen bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bir dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu'nun A takımında yer alan eski yöneticilerle yaptığı çevrimiçi toplantının görüntüleri ifşa oldu..
İMAMOĞLU'NDAN "GİZLİ DEĞİL" İDDİASI
İmamoğlu, o toplantı için "gizli değildi" ifadelerini kullanırken, CHP sözcüsü Faik Öztrak ise "Etik olmayan toplantıyı doğru bulmuyoruz. Yarışmaya hazırız" mesajını verdi.
"BİZİMKİLER BİR HATA YAPMIŞLAR"
CHP yandaşı gazeteci Gürkan Hacır, toplantıya katılan Gökhan Günaydın ile yaptığı görüşmeyi tv100'de anlattı.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile görüşen Hacır, "Akşam saatlerinde Gökhan Günaydın'dan bir açıklama geldi, 'Bizimkiler bir hata yapmışlar, milletvekillerinin danışmanlarına link göndermişler. Danışmanlar bizden daha siyasi adamlar, bunu yapmamaları lazımdı." açıklamasını yaptı.
"SON DERECE DOĞAL"
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, internette yayımlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı CHP'li milletvekillerinin çevrim içi toplantısına değinirken, "Partide bir demokratik yarış olması son derece doğaldır. Ama bunu kuralları çerçevesinde ve sakince yapalım. Parti bir olağan kurultay sürecine gidiyor, bu normal bir süreç ve ilk kez yaşanmıyor." dedi.
Günaydın, partisinin Polatlı İlçe Başkanlığını ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"SAKLI GİZLİ SÖZÜ OLAN BİR İNSAN DEĞİLİM"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile bazı CHP'li milletvekillerinin Zoom toplantısıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Günaydın, herhangi bir televizyon programında söyledikleri ile toplantıda bahsettiklerinin aynı doğrultuda olduğunu belirtti.
Günaydın, "Saklı gizli sözü olan bir insan değilim, yıllardır da böyle davranıyorum. Hiçbir eylemim partimin ve ülkemin yararı dışında sonuç doğurmaz." dedi.
"BUNDAN DAHA DOĞAL BİR ŞEY OLAMAZ"
Toplantının medyada sıkça yer almasının diğer siyasi partiler ve parti içi dinamikler açısından fırsat olarak değerlendirilebileceğini ifade eden Günaydın, şöyle devam etti:
"Partide bir demokratik yarış olması son derece doğaldır. Ama bunu kuralları çerçevesinde ve sakince yapalım. Parti bir olağan kurultay sürecine gidiyor, bu normal bir süreç ve ilk kez yaşanmıyor. Yani tüzüğümüz gereği her iki üç yılda bir zaten yapacağız. Bu sefer de yapıyoruz. O normal akışında devam etsin ama biz ülkenin gündemini tutmaya devam edelim. Ama siyasiler olarak da elbette kurultay ve kongre sürecine yönelik de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bundan daha doğal bir şey olamaz."
Günaydın, "toplantının değerlendirilme şeklini nasıl bulduğu" yönündeki soruya şu yanıtı verdi:
"Biz bu demokratik kuralları ve kanalları parti ve ülke daha iyi olsun diye açık tutacağız. Kendi iç tartışmalarımızı kamuoyunun asıl gündemi haline hiçbir zaman getirmeyeceğiz."
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