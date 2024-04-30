Başkent Ankara'yı sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar göle döndü

Ankara Valiliğinin yaptığı uyarının ardından Başkent'te etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.Sağanak yağış nedeniyle trafikte ilerlemeye çalışan araçlar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi. Öte yandan A Haber Editörü Hakan Bacaksız, detayları A Haber canlı yayınında anlattı. Bacaksız, yaptığı açıklamada, "Son dönemlerin belki de en şiddetli yağışıyla karşı karşıya başkent Ankara. Birçok cadde ve sokak adeta göle döndü." ifadelerini kullandı. Ankara Valisi Vasip Şahin, "Bu akşam ilimizde meydana gelen yoğun yağışlardan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm ekiplerimiz sahada ve görevleri başında. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır." dedi. İşte kare kare o anlar...