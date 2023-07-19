Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na darbe hazırlığı! Görüntüler CHP'nin ortasına bomba gibi düştü! Tam gaz dilekçe hazırlığı...
Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oranıyla büyük bir hezimet yaşayan CHP'de 'değişim' krizi her geçen gün biraz daha büyürken Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki gerginlik de artıyor. Bu gelişmeler yaşanırken akşam saatlerinde YouTube'ta yayınlanan bir toplantı görüntüsü CHP'nin ortasına adeta bir bomba gibi düştü. Görüntülerde İmamoğlu ve parti içindeki destekçilerinin Kılıçdaroğlu'nu devirmek için bir dilekçe hazırlığı yaptığı görüldü. İşte o görüntüler...
Seçimlerde arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, seçimin faturasını MYK ve danışmanlarına kesti.
KILIÇDAROĞLU DEĞİŞİM ÇAĞRILARINI PAS GEÇTİ
Kılıçdaroğlu ayrıca bu olay sonrası değişim çağrılarına karşı "mücadeleye devam" mesajı vererek genel başkanlığa yeniden aday olacağının sinyalini verdi.
"MENZİLE YÜRÜMEKTE KARARLIYIM" DEDİ SİTE KURDU
İmamoğlu ise "Menzile yürümekte net olarak kararlıyım. Değişim şarttır." ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu'na değişim konusunda net bir mesaj verdi ve hatta "İktidar için değişim" temalı bir internet sitesi kurdu.
CHP'DE DARBE HAZIRLIĞI
Bu gelişmeler yaşanırken YouTube'ta yayınlanan bir video CHP'nin ortasına bomba gibi düştü.
ONLINE TOPLANTININ GÜNDEMİ BAY KEMAL
Görüntülerde Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimleriyle online bir toplantı düzenlediği görülürken Kılıçdaroğlu'nu devirmek için Bülent Tezcan, Engin Altay, Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve birkaç önde gelen ismin de devrede olduğu görülüyor.
TAM GAZ DİLEKÇE HAZIRLIĞI
Görüntülerde PM üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışmalar yapıldığı görülürken, imza verenlerin imzalarını geri çekmemesi için de baskı yapıldığı anlaşılıyor.
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