Ekrem İmamoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu’na darbe hazırlığı! Görüntüler CHP’nin ortasına bomba gibi düştü! Tam gaz dilekçe hazırlığı...

"MENZİLE YÜRÜMEKTE KARARLIYIM" DEDİ SİTE KURDU

İmamoğlu ise "Menzile yürümekte net olarak kararlıyım. Değişim şarttır." ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu'na değişim konusunda net bir mesaj verdi ve hatta "İktidar için değişim" temalı bir internet sitesi kurdu.