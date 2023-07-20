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Kemal Kılıçdaroğlu'na üst düzey ihanet! Gizli toplantının perde arkasında neler var? Ekrem İmamoğlu ve çevresindekilerden operasyon

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'nin önde gelen isimlerinin gizli toplantı görüntülerinin ortaya çıkmasının yankıları sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için yapılan ihanet toplantısının ifşa olmasının ardından her iki taraftan da karşılıklı açıklamalar gelirken, katılanlardan bazılarının istifaları da istendi. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, CHP'de yapılan Kılıçdaroğlu'nu devirme planlarını ve parti içerisinde yaşanan kaosu köşesinde kaleme aldığı yazıda değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 20.07.2023 09:01
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Kemal Kılıçdaroğlu’na üst düzey ihanet! Gizli toplantının perde arkasında neler var? Ekrem İmamoğlu ve çevresindekilerden operasyon

İşte Sabah yazarı Mahmut Övür'ün "Kılıçdaroğlu'na A Takımı ihaneti" başlıklı o yazısı
Seçim yenilgisinin muhalefete öncülük eden CHP'yi sarsacağı bekleniyordu ama işin bu kadar hızlı bir "ihanet" noktasına varacağı beklenmiyordu.

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Kemal Kılıçdaroğlu’na üst düzey ihanet! Gizli toplantının perde arkasında neler var? Ekrem İmamoğlu ve çevresindekilerden operasyon

CHP'ye ne yazık ki uzun zamandır siyaset tartışması değil, komplo, kaset ve ihanet tartışmaları yön veriyor. Bu da kaçınılmaz bir sondu.

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Kemal Kılıçdaroğlu’na üst düzey ihanet! Gizli toplantının perde arkasında neler var? Ekrem İmamoğlu ve çevresindekilerden operasyon

Ortada sadece baba-oğul ihaneti de yok, baba şüphelendiği A Takımı'ndaki oğullarını toptan gönderince onlar da soluğu fire vermeden babaya ihanet eden Zoom cephesinde aldı. Bunun adına da "değişim" dediler.

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Kemal Kılıçdaroğlu’na üst düzey ihanet! Gizli toplantının perde arkasında neler var? Ekrem İmamoğlu ve çevresindekilerden operasyon

Önceki gün medyaya düşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık yaptığı Zoom toplantısından söz ediyorum. İzlediniz mi bilmiyorum ama o toplantı kendileri ne derse desin, tam bir "operasyon" toplantısıydı.

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Kemal Kılıçdaroğlu’na üst düzey ihanet! Gizli toplantının perde arkasında neler var? Ekrem İmamoğlu ve çevresindekilerden operasyon

Çünkü daha düne kadar A Takımı'nda yer alan herkes oradaydı.
Engin Altay, Muharrem Erkek, Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel, Tekin Bingöl, Selin Sayek Böke, hatta Kılıçdaroğlu'nu Meclis'te temsil eden Özgür Özel bile bu fotoğrafın içindeydi.