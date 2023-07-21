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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na gizli toplantısına ilk yorum: Etik olarak rahatsız edici

A Haber
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Giriş: 21.07.2023 09:28
CHP’de Ekrem İmamoğlu eliyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı başlatılan “değişim” adı altında “darbe girişimi” video konferans toplantısının patlamasıyla zirveye çıktı. Kılıçdaroğlu tüm bu yaşananları katıldığı bir televizyon programında yorumladı. Kılıçdaroğlu, "CHP'nin değişime değil yenilenmeye ihtiyacı var." dedi. İmamoğlu tarafından tertip edilen online toplantıya da değinen Kılıçdaroğlu, "Sabahleyin cep telefonuma gelen bir mesajla gördüm. Tamamını seyretmedim. Etik olarak rahatsız edici" ifadelerine yer verdi.
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