19 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ekrem İmamoğlu'nun 'gizli' toplantısını kim sızdırdı? CHP'li Gökhan Günaydın açıkladı

Ekrem İmamoğlu'nun 'gizli' toplantısını kim sızdırdı? CHP'li Gökhan Günaydın açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.07.2023 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023
ABONE OL
Ekrem İmamoğlu’nun ’gizli’ toplantısını kim sızdırdı? CHP’li Gökhan Günaydın açıkladı

Seçim kaybetme rekorunu elinde tutan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için “değişim” sloganıyla isyan eden CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partinin önde gelen isimleriyle “darbe” amaçlı “gizli” bir toplantı gerçekleştirdi. Gündeme bomba gibi düşen o görüşmeye katılan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, basına görüntüleri sızdıranların vekillerin danışmanları olabileceğini açıkladı. Günaydın "Bizimkiler bir hata yapmışlar, milletvekillerinin danışmanlarına link göndermişler. Danışmanlar bizden daha siyasi adamlar, bunu yapmamaları lazımdı." İfadelerine yer verdi.

Tarihi 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ağır hezimete uğrayan CHP'de yüksek sesle "değişim" isteyen bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bir dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu'nun A takımında yer alan eski yöneticilerle yaptığı çevrimiçi toplantının görüntüleri ifşa oldu.

Bu yaşananlar, CHP'de yaşanan kaosu ve "darbe" girişimini gözler önüne serdi.

İMAMOĞLU'NDAN "GİZLİ DEĞİL" İDDİASI

İmamoğlu, o toplantı için "gizli değildi" ifadelerini kullanırken, CHP sözcüsü Faik Öztrak ise "Etik olmayan toplantıyı doğru bulmuyoruz. Yarışmaya hazırız" mesajını verdi.

İmamoğlu ve CHP'li kurmaylar arasındaki toplantının sızdırılmasıyla ilgili çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı.

CHP yandaşı gazeteci Gürkan Hacır, toplantıya katılan Gökhan Günaydın ile yaptığı görüşmeyi tv100'de anlattı.

CHP'Lİ GÜNAYDIN TOPLANTI VİDEOSUNU SIZDIRANI DUYURDU

Sızdırılan toplantıda yer alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile görüşen Hacır, "Akşam saatlerinde Gökhan Günaydın'dan bir açıklama geldi, 'Bizimkiler bir hata yapmışlar, milletvekillerinin danışmanlarına link göndermişler. Danışmanlar bizden daha siyasi adamlar, bunu yapmamaları lazımdı." açıklamasını yaptı.

Hacır, görüntülerde yer alan 'Katılımcı' rumuzlu kişinin ise kim olduğunun bilinmediğini ifade etti.

Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na rest
Babaya darbe planı! CHP’de kaset savaşları
Kılıçdaroğlu’nun sırtını dayadıkları İmamoğlu’nun safında

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA