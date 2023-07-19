Ekrem İmamoğlu’nun ’gizli’ toplantısını kim sızdırdı? CHP’li Gökhan Günaydın açıkladı

CHP'Lİ GÜNAYDIN TOPLANTI VİDEOSUNU SIZDIRANI DUYURDU

Sızdırılan toplantıda yer alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile görüşen Hacır, "Akşam saatlerinde Gökhan Günaydın'dan bir açıklama geldi, 'Bizimkiler bir hata yapmışlar, milletvekillerinin danışmanlarına link göndermişler. Danışmanlar bizden daha siyasi adamlar, bunu yapmamaları lazımdı." açıklamasını yaptı.

Hacır, görüntülerde yer alan 'Katılımcı' rumuzlu kişinin ise kim olduğunun bilinmediğini ifade etti.