'Çöktü' denilen CHP'nin seçim sistemini hazırlayan yöneticiden bomba itiraf: Bizim sistemimizde Kılıçdaroğlu hiç kazanmıyordu
14 Mayıs'ta sandıkların açılmasının ardından tüm veriler Başkan Erdoğan'ın önde olduğunu gösterirken, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş yaptıkları açıklamalarla "öndeyiz" mesajları vererek manipülasyon yaptı. Seçim bitiminde ise "CHP'nin seçim sistemi çöktü" algısı oluşturulmaya çalışılarak, manipülasyonun üstü örtülmek istendi. CHP'nin seçim sistemini hazırlayan yönetici Sedat Doğan ise sistemin çöktüğü ile ilgili iddiaları yalanlayarak "Bizim sistemimizde hiçbir zaman Kılıçdaroğlu kazanmıyordu. Ama belediye başkanlarının kendi ekiplerinin de ayrı çalışmaları vardı." ifadelerini kullandı.
Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 14 Mayıs seçimlerini Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan önde tamamladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı.
7'linin adayı Kılıçdaroğlu %44.88 oranında oy alırken ATA İttifakı adayı Sinan Oğan %5.17 oranında oy aldı. FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.43'te kaldı.
Seçimi Başkan Erdoğan açık ara önde tamamlasa da 50+1 kuralı sebebiyle Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı.
CHP SEÇİM GECESİ MANİPÜLASYONA GİRİŞTİ
Seçimlerin ikinci turu için geri sayım sürerken CHP'nin 14 Mayıs'ta giriştiği manipülasyon artık netleşti.
Seçim gecesi 18.30'da YSK'nın seçimlere ilişkin yayın yasağını kaldırmasının ardından açıklanan verilerde Başkan Erdoğan önde olduğu görüldü.
Kılıçdaroğlı fark yerken CHP büyük bir manipülasyona imza attı.
EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ KILIÇDAROĞLU'NU CUMHURBAŞKANI İLAN ETTİ
Adaylık sürecinde Kılıçdaroğlu'na karşı savaş veren ancak daha sonra kendilerine Cumhurbaşkanı yardımcılığı vadedilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş kameralar karşısına geçerek süreci manipüle ettti vatandaşı kandırdı.
İmamoğlu ve Yavaş CHP'nin veri akışına göre Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu iddia etti. Ekrem İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu, bugün cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir. Buna inanıyoruz. Erdoğan çok aşağılarda bir oy oranına sahiptir. Kılıçdaroğlu'nun yüksek çıktığı sandıklara düzenli itiraz yapılarak AA oyları sisteme dahil etmemektedir." İddiasında bulundu.
İmamoğlu gibi ABB Başkanı Mansur Yavaş da açılan sandık verilerine göre "Kılıçdaroğlu öndedir." dedi. Mansur Yavaş, "Türkiye'nin her yerinde İstanbul ve Ankara'da öndeyiz" iddiasında bulundu.
KILIÇDAROĞLU SOSYAL MEDYADAN KÖRÜKLEDİ: ÖNDEYİZ
7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu da manipülasyonu sosyal medya üzerinden sürdürdü.
Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Öndeyiz" diyerek algılara oynadı.
Gece sonunda tablonun netleşmesiyle CHP'nin nasıl bir algıya giriştiği anlaşıldı. Ancak İmamoğlu, Yavaş ve Kılıçdaroğlu bir özür açıklaması yapmazken fatura seçim işlerinden sorumlu olan Onursal Adıgüzel'e kesildi. Adıgüzel ile yollar ayrıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıgüzel'in yerine Parti Meclisi üyesi Devrim Barış Çelik'i, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirdi.
SEÇİM SİSTEMİNİ YAZAN İSİM İTİRAF ETTİ
CHP'nin nasıl bir manipülasyona giriştiği DEVA'lı İdris Şahin'in açıklamaları ile görülürken CHP'nin seçim sisteminin altyapısını yazan firmanın yöneticisi Sedat Doğan'ın açıklamalarıyla artık netleşmiş oldu.
SİSTEMİ YAZAN İSİM SEDAT DOĞAN: SONUÇ AYNIYDI
Sedat Doğan sistemde aksama olmadığını ve verilerin çelişmediğini belirterek, "Saat 21:00'de bizim ekranlarımızdaki sonuç ne ise, gece sandıkların tamamı açıldığında çıkan sonuç o oldu." dedi.
Fotoğafta: Sedat Doğan
Doğan seçim gününe ilişkin verilerin aktığı sistemin tablolalarını da paylaştı.
CHP'nin seçim sistemini hazırlayan yönetici Sedat Doğan yaptığı açıklamayla bunu yalanladı. Doğan açıklamasında, "Bizim sistemimizde hiçbir zaman Kılıçdaroğlu kazanmıyordu. Ama belediye başkanlarının kendi ekiplerinin de ayrı çalışmaları vardı." ifadelerini kullandı.
Doğan süreci şu ifadelerle anlattı;
"Artık gerçekleri konuşma vakti...
Seçim günü sandıklar açılmaya başladıktan sonra bir dedikodudur aldı yürüdü: "CHP'nin sistemleri çöktü!"
"CHP'NİN TEKNOLOJİSİ VE SİBER GÜVENLİĞİNDEN BEN SORUMLUYUM."
CHP'nin teknolojisi ve siber güvenliğinden ben sorumluyum.
Birinci ağızdan size söyleyeyim: Sistemimiz tıkır tıkır çalıştı, bir saniye bile aksamadı, en ufak bir hata bile olmadı.
Ben, Onursal, Orhan Abi, Yekta ve 20 kişilik profesyonel ekibim dünya standardında bir iş çıkardık. Ekibimin yıpranmasını istemediğim için isimlerini burada paylaşmıyorum. Saat 21:00'de bizim ekranlarımızdaki sonuç ne ise, gece sandıkların tamamı açıldığında çıkan sonuç o oldu.
Twitter'da, LinkedIn'de, basında, sağda solda ekibimin tırnağı etmeyecek yetkinliğe sahip insanlar bize laf söyleyip duruyorlar. Kimseye kulak asmayın. İşin arkasında çok sağlam, liyakatli bir ekip var ve işlerini aslanlar gibi yapıyorlar. İyi oldukları için o odadalar.
"YAHU AÇIK AÇIK HALKA YALAN SÖYLÜYORLAR"
Bir de eskiden adam/kadın yerine koyup dinlediğimiz gazeteciler var... Yahu açık açık halka yalan söylüyorlar. Ben kayıtları yayınladığımda rezil olacaklar. Bu riski nasıl alıyorlar anlayamıyorum!
O güne dair tüm log kayıtları, kozmik odanın video kayıtları, an be an bütün sonuçların akışı... Kısacası her şey elimde mevcut. Bunları paylaşmama sebebim mimarimizi açık etmek istememem. Ama günü geldiğinde tüm bunları da açıklayacağım.
Bizim hakkımızı yiyen tüm arkadaşlara sesleniyorum. Ülkedeki herkes "sistem çöktü" dediği için buna inanmış olabilirsiniz. Ama benim bu bilgilendirmemin ardından söylemlerinizi değiştirmenizi rica ediyorum. Bunca insanın emeğini yok sayıyorsunuz. Bu vebalin altında kalırsınız!
Onursal partiyi tartıştırmamak için onurlu bir davranışta bulundu ve istifa etti. Ama toplumumuz "istifa" kavramını yıllar içinde unuttuğu için, onu suçlu saydılar. Onursal bu işi Türkiye'deki en iyi profillerin yapacağından daha iyi yaptı.
"BUZ DAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ."
Şimdi bu sistem çöktüyse, çalışmadıysa, oylar çalındıysa; koca bir genel merkez ve bütün MYK ikinci turda da neden ben ve ekibimle çalışmak istiyor? Çünkü hiçbir sorun yaşanmadı, gün gibi ortada.
Söyleyeceğim çok şey var da, seçim sonrasına saklıyorum.
Seçim gününe ait birkaç ekran görüntüsünü paylaşıyorum, buz dağının görünen yüzü."
EKREM İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I İŞARET ETTİ
Doğan, yaptığı açıklamada kendi seçim sistemlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir zaman önde olmadığını belirterek İmamoğlu ve Yavaş'ı işaret etti.
Doğan şunları yazdı; "Bizim sistemimizde hiçbir zaman Kılıçdaroğlu kazanmıyordu. Ama belediye başkanlarının kendi ekiplerinin de ayrı çalışmaları vardı." diyen Doğan, "Mesela İstanbul ekibi Türkiye Gönüllüleri diye bir oluşum kurmuşlardı. Belki buradan gelen sonuçlar ile açıklama yapmışlardır. Ayrıca Altın Sandık uygulaması yaptırdıklarını biliyorum. Oradan gelen sonuçlar yanıltıcı olmuş olabilir. Başkanlarımız büyük bir özveri ile çalıştılar. Halkı sandıklarda tutmak da kolay değil. Ama yapılan açıklamalar günün sonunda hatalı ise, bunun suçlusu Onursal'ın sistemi ilan edilmemeliydi. Daha şeffaf olunabilirdi." ifadelerini kullandı.
Doğan'ın paylaştığı verilerden bazıları şu şekilde;
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