’Çöktü’ denilen CHP’nin seçim sistemini hazırlayan yöneticiden bomba itiraf: Bizim sistemimizde Kılıçdaroğlu hiç kazanmıyordu

Twitter'da, LinkedIn'de, basında, sağda solda ekibimin tırnağı etmeyecek yetkinliğe sahip insanlar bize laf söyleyip duruyorlar. Kimseye kulak asmayın. İşin arkasında çok sağlam, liyakatli bir ekip var ve işlerini aslanlar gibi yapıyorlar. İyi oldukları için o odadalar.

"YAHU AÇIK AÇIK HALKA YALAN SÖYLÜYORLAR"

Bir de eskiden adam/kadın yerine koyup dinlediğimiz gazeteciler var... Yahu açık açık halka yalan söylüyorlar. Ben kayıtları yayınladığımda rezil olacaklar. Bu riski nasıl alıyorlar anlayamıyorum!

O güne dair tüm log kayıtları, kozmik odanın video kayıtları, an be an bütün sonuçların akışı... Kısacası her şey elimde mevcut. Bunları paylaşmama sebebim mimarimizi açık etmek istememem. Ama günü geldiğinde tüm bunları da açıklayacağım.

Bizim hakkımızı yiyen tüm arkadaşlara sesleniyorum. Ülkedeki herkes "sistem çöktü" dediği için buna inanmış olabilirsiniz. Ama benim bu bilgilendirmemin ardından söylemlerinizi değiştirmenizi rica ediyorum. Bunca insanın emeğini yok sayıyorsunuz. Bu vebalin altında kalırsınız!

Onursal partiyi tartıştırmamak için onurlu bir davranışta bulundu ve istifa etti. Ama toplumumuz "istifa" kavramını yıllar içinde unuttuğu için, onu suçlu saydılar. Onursal bu işi Türkiye'deki en iyi profillerin yapacağından daha iyi yaptı.