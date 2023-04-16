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İP Genel Başkanı Meral Akşener’den Başkan Erdoğan'a alçak tehdit

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Giriş Tarihi: 16.04.2023 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023
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İP Genel Başkanı Meral Akşener’den Başkan Erdoğan’a alçak tehdit

Terör örgütü PKK’nın siyasi maşası HDP’nin de yer aldığı 7’li koalisyonda boy gösteren söz milliyetçilik naraları atan İYİ Parti’nin raydan çıkmış Genel Başkanı Meral Akşener, alçak ifadelerle Türkiye’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti neferlerini hedef aldı. Kendi partisinde bile söz geçiremeyen Akşener, Başkan Erdoğan’a yargılama tehdidinde bulunarak, “Yargılamada adil davranacağız” sözlerini sarf etti.

Milliyetçi kimliğinden iyice uzaklaşan ve partisinde istifalar peş peşe gelen İYİ Parti, Ankara'da, 2023 Seçim Beyannamesi ve 28. Dönem Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

AKŞENER'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALAN KÜSTAH İFADELER

Törende konuşan hitap eden Meral Akşener, gündeme ilişkin değerlendirmeler ve vaatlerini açıkladı.

Konuşmasında sözü seçime getiren ve "Sözümüz söz 14 Mayıs'ta tarih yazacağız." ifadelerine yer veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti neferlerini hedef aldı.

Akşener, "Buradan söz veriyoruz. 14 Mayıs'tan sonra milletimizin sandıktan uğurlayacağı Recep Bey ve arkadaşlarına adil davranacağımıza söz veriyoruz. Bu memleketin milyonlarca mazlumu gibi onlar için de adaleti sağlayacağımıza söz veriyoruz. Buna çok ihtiyaçları olacağını da biliyoruz." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AKŞENER'E: BENİM ADIMA DİKKAT ET! KONUŞURKEN BUNA GÖRE KONUŞ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mart 2023 Çarşamba günü A Haber'de katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in deprem bölgesinde devletin gerçekleştirdiği Defne Devlet Hastanesi temel atma törenini eleştiren ve 'Bunlar basit çukurlarda hastane yapıyorlar' sözlerini ağır topa tutmuştu.

Başkan Erdoğan, "Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş." ifadelerine yer vermişti.

İSTANBUL'DAKİ OLAY ÜZERİNDEN SKANAL SÖZLER

Daha önce de İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasının penceresine kurşun isabet etmesinin ardından yine Başkan Erdoğan'a yönelik haddini aşan açıklamalarda bulunan Akşener Twitter hesabından paylaşım yaparak, "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!" demişti.

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