İP Genel Başkanı Meral Akşener’den Başkan Erdoğan’a alçak tehdit

Akşener, "Buradan söz veriyoruz. 14 Mayıs'tan sonra milletimizin sandıktan uğurlayacağı Recep Bey ve arkadaşlarına adil davranacağımıza söz veriyoruz. Bu memleketin milyonlarca mazlumu gibi onlar için de adaleti sağlayacağımıza söz veriyoruz. Buna çok ihtiyaçları olacağını da biliyoruz." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AKŞENER'E: BENİM ADIMA DİKKAT ET! KONUŞURKEN BUNA GÖRE KONUŞ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mart 2023 Çarşamba günü A Haber'de katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in deprem bölgesinde devletin gerçekleştirdiği Defne Devlet Hastanesi temel atma törenini eleştiren ve 'Bunlar basit çukurlarda hastane yapıyorlar' sözlerini ağır topa tutmuştu.