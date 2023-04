İP Genel Başkanı Meral Akşener’den Başkan Erdoğan’a alçak tehdit

Başkan Erdoğan, "Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş." ifadelerine yer vermişti.

İSTANBUL'DAKİ OLAY ÜZERİNDEN SKANAL SÖZLER

Daha önce de İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasının penceresine kurşun isabet etmesinin ardından yine Başkan Erdoğan'a yönelik haddini aşan açıklamalarda bulunan Akşener Twitter hesabından paylaşım yaparak, "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!" demişti.