FETÖ'nün "askeri" İdris Naim Şahin Akşener'in gözdesi olmuş! İşte hainler için seferber olan İP'li vekil adayının karanlık geçmişi
7'li masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde masadan kalkan Akşener, HDP'nin de varlığını "baş tacı" ederek yol arkadaşlarının, teşkilatlarının ve tabanının hışmına uğramıştı. Aldığı tepkilere aldırış etmeyen Akşener, skandalını bir ileri boyuta taşıyarak FETÖ için "asker" gibi çalışan İdris Naim Şahin'i aday listesinin tepesine koydu. FETÖ bağlantılı Şahin’in Ordu 1.sıradan aday olması parti tabanında büyük tepki topladı. Şahin’in FETÖ’cüler için seferber olduğu günler hala hafızalarda. FETÖ'nün yayın organlarından Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni firari Ekrem Dumanlı, 14 Aralık 2014 tarihinde gözaltına alındığında desteğe ilk koşanlardan biri de İdris Naim Şahin olmuştu. Şahin destek için Zaman gazetesinin o dönem Yenibosna’da bulunan binasına gitmiş, kolundaki saati çıkarıp Ekrem Dumanlı’nın koluna takmış ve kalem hediye etmişti.
Türkiye Türk siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden birisi olacak 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için geri sayım sürüyor.
Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde toplantı üstüne toplantı yapan Yedili Masa, İYİ Parti'nin itirazları ve HDP'nin desteğinin ardından yaşanan kriz sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak duyurdu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'cumhurbaşkanı yardımcısı' olması koşuluyla 'noter' ve 'kumar' masası olarak nitelediği Yedili Masa'ya yeniden oturmak zorunda kaldı
.Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde yaşanan krizin devamı ise aday listeleri hazırlanırken geldi. Muhalefet cephesinde "ortak aday" krizi sonrası patlayan "ortak liste" krizinin yankıları da sürüyor.
Deva Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin CHP listelerinden seçime girerken İYİ Parti ise kendi adaylarını çıkardı.
Listeler netleştikçe CHP ve İYİ Parti'nin gösterdiği bazı adayların FETÖ ile olan bağlantıları parti tabanlarında bile büyük tepkiyle karşılandı.
FETÖ'NÜN HAMİSİ ŞAHİN İYİ PARTİ'NİN ADAYI OLDU
İYİ Parti, FETÖ'ye karşı düzenlenen operasyonlara gösterdiği tepkilerle hafızalardaki yerini koruyan İdris Naim Şahin'i Ordu 1. sıradan milletvekili adayı olarak gösterdi. Şahin, AK Parti'den istifa etmesinin ardından 2019'da Saadet Partisi'nden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuş ama umduğunu bulamamıştı.
FETÖ'CÜ DUMANLI'NIN KOLUNA SAATİNİ TAKTI
Şahin'in FETÖ'cüler için seferber olduğu günler ise hafızalardaki yerini halen koruyor. FETÖ'nün yayın organlarından Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni firari Ekrem Dumanlı, 14 Aralık 2014 tarihinde gözaltına alındığında desteğe ilk koşanlardan biri de İdris Naim Şahin olmuştu.
Şahin, Dumanlı gözaltına alınırken destek için Zaman gazetesinin o dönem Yenibosna'da bulunan binasına gitmiş, kolundaki saati çıkarıp Ekrem Dumanlı'nın koluna takmış ve kalem hediye etmişti. Şahin, kaleminin ve saatinin hatıra olarak kalacağını söylemişti.
FETÖ'CÜ POLİSLERE DESTEĞE KOŞTU
Şahin, 22 Temmuz 2014 tarihinde de FETÖ'nün polis teşkilatı içerisindeki isimlere düzenlenen operasyonda Çağlayan Adliyesine koşarak örgüte destek olmuştu. Şahin, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda gözaltındaki FETÖ'cü polislerin sorgusu devam ederken adliye önüne gelerek FETÖ'cülerin yakınları ile birlikte iftar yapmıştı.
DARBE KOMİSYONUNA GİTMEDİ
15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na davet edilen İdris Naim Şahin'in rahatsızlığını bahane ederek komisyona gitmemişti.
BANK ASYA'YA PARA YATIRDI
Şahin FETÖ'nün bankası Bank Asya'ya para yatırarak örgüte finansal destek de sağladı. 2015'te Bank Asya'nın Ankara'daki Ostim şubesine giden Şahin, hesap açtırarak para yatırdı.
FİRARİ FETÖ'CÜDEN ŞAHİN'E DUA
İYİ Parti'den aday gösterilmesine ise en büyük destek yine FETÖ'cülerden geldi. FETÖ'nün mahrem imamlarından Ahmet Bedir, sosyal medya hesabından İdris Naim Şahin'in paylaşımını alıntılayarak "Allahım, bu insanı insî şeytanlardan koru! Amin!" ifadelerini kullandı.
ADAYLIĞI İYİ PARTİ'DE KRİZ ÇIKARDI
Bir dönem FETÖ'nün sözcülüğünü üstlenen İdris Naim Şahin'in adaylığı İYİ Parti içerisinde bile tepkileri beraberinde getirdi.
İYİ Partili Aytun Çıray, İdris Naim Şahin'in aday gösterilmesine tepki göstererek "Bu şahsın Ordu 1. sıradan aday yapılacağını öğrendiğimde adeta şok oldum." dedi.
İdris Naim Şahin'in yerel seçimlerde de belediye başkanı adaylığı için adının geçtiğini hatırlatan Çıray, "Daha sonra İYİ Parti'yi kurduk. Yönetimde birlikte olduğumuz Sn Ümit Özdağ bana geldi ve dedi ki; 'İ. Naim Şahin'i bizim parti Ordu Belediye Başkanı adayı yapıyor. Bunu kabul edemem.' Haklıydı, birlikte direnerek, hatta 'İstifa ederiz' diyerek adaylığını önledik. Bunu Genel Başkan'ın 'yanıltılmış' olabileceğine bağladık. Bu atamaları yapanların partinin zarar göreceğini bilmemeleri mümkün mü? Sözde temayül yoklaması ile tasfiye edilen liyakatlılar var." ifadelerini kullandı.
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