Bungalovda erken rezervasyon tuzağı! Tatil planınız kabus olmasın dikkat

"TEYİT ETMEDEN PARA YATIRMAYIN"

Dolandırıcıların özellikle internet üzerinden, olmayan bungalov evleri kiralayarak haksız kazanç elde ettiğini dile getiren Şahinbaş, "Bölgede bulunan 27 seyahat acentemizi sahte bir şekilde kendilerine referans göstererek kayıt dışı iş yapıyorlar. Bungalov turizmine talep şu an zirve yapmış durumda. Vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı. Anlaştıkları işletmeyi kurumsal olarak mutlaka araştırsınlar, TÜRSAB ile iletişime geçerek mutlaka güvenilirliğini teyit etsinler. Emin olmadan kesinlikle birilerinin hesabına para yatırmasınlar" ifadelerini kullandı.

