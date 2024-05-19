FETÖvari kumpasta flaş detay! Gizli tanığı ambulansla kaçırmışlar | İşte adım adım firar planı
Türkiye, 8 Eylül 2023'te Ankara Esenboğa Havalimanı girişinde yakalanan organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden planlanan olası bir darbe girişimi iddiasıyla sarsıldı. Soruşturmanın 2 numaralı sanığı Serdar Sertçelik'in evden ambulansla kaçırıldığı ortaya çıktı. Şile'de 2 gün kalan Sertçelik'in, Meriç Nehri üzerinden firar ettirildiği belirlendi. İşte detaylar...
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Giriş Tarihi: 19.05.2024 06:57Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 08:23