FETÖvari kumpasta flaş detay! Gizli tanığı ambulansla kaçırmışlar | İşte adım adım firar planı

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten öldürme, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve dolandırıcılık suçlarından polis kaydı bulunan Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası Serdar Sertçelik'in (38) elektronik kelepçeliyken 9 kez ev hapsini ihlal etmesi, bunlardan birinde de gittiği çorbacı da silahla vurulması gündeme bomba gibi düşmüştü.