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FETÖvari kumpasta flaş detay! Gizli tanığı ambulansla kaçırmışlar | İşte adım adım firar planı

Türkiye, 8 Eylül 2023'te Ankara Esenboğa Havalimanı girişinde yakalanan organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden planlanan olası bir darbe girişimi iddiasıyla sarsıldı. Soruşturmanın 2 numaralı sanığı Serdar Sertçelik'in evden ambulansla kaçırıldığı ortaya çıktı. Şile'de 2 gün kalan Sertçelik'in, Meriç Nehri üzerinden firar ettirildiği belirlendi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024 06:57 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 08:23
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FETÖvari kumpasta flaş detay! Gizli tanığı ambulansla kaçırmışlar | İşte adım adım firar planı

Ankara Emniyetinde görevli üst düzey emniyet müdürlerinin yayınladığı ses kayıtlarıyla suç örgütü soruşturmasının kumpas soruşturmasına dönüştürmeye çalıştığını deşifre eden gizli tanık Serdar Sertçelik'in elektronik kelepçeli halde yurt dışına firar planının detayları ortaya çıktı.

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FETÖvari kumpasta flaş detay! Gizli tanığı ambulansla kaçırmışlar | İşte adım adım firar planı

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten öldürme, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve dolandırıcılık suçlarından polis kaydı bulunan Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası Serdar Sertçelik'in (38) elektronik kelepçeliyken 9 kez ev hapsini ihlal etmesi, bunlardan birinde de gittiği çorbacı da silahla vurulması gündeme bomba gibi düşmüştü.

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FETÖvari kumpasta flaş detay! Gizli tanığı ambulansla kaçırmışlar | İşte adım adım firar planı

Sertçelik'in ayağından vurulduktan sonra 10 gün ayağının üzerine basmasının kalıcı hasara neden olacağını belirten doktor raporu aldıktan 7 gün sonra yurtdışına firar ettiği belirlenmişti. Elektronik kelepçeliyken yurtdışına firar eden Serdar Sertçelik'in kaçışıyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli komiser Metehan İlkyaz ile 3 sivil gözaltına alınmıştı.

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FETÖvari kumpasta flaş detay! Gizli tanığı ambulansla kaçırmışlar | İşte adım adım firar planı

TUTUKLANMAMASI İÇİN YURTDIŞINA KAÇIRILMIŞ

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yapılan operasyondan 1 ay sonra 6 Ekim'de KKTC'den Türkiye getirilerek gizli tanık yapılan Serdar Sertçelik'in 18 Ekim'de elektronik kelepçe ile ev hapsine alındığı, 30 Ekim'de elektronik kelepçeli olmasına rağmen ilk evden ayrılma ihlalini yaptığı ve bunu 9 kez tekrarladığı belirlenmişti.

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FETÖvari kumpasta flaş detay! Gizli tanığı ambulansla kaçırmışlar | İşte adım adım firar planı

20 Kasım'da sevgilisiyle birlikte gittiği çorbacı silahla vurulan Sertçelik, alınan doktor raporuyla evinde avukat huzurunda ifadesi alındıktan 7 gün sonra adliyeye sevk edilmesi için eve ambulans eşliğinde giden polisler tarafından bulunamamıştı.