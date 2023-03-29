30 Mart 2023, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e sert sözler: Benim adıma dikkat et! Buna göre konuş
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber’de yaptığı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in deprem bölgesinde devletin gerçekleştirdiği Defne Devlet Hastanesi temel atma törenini eleştiren ve 'Bunlar basit çukurlarda hastane yapıyorlar' sözlerini ağır topa tuttu. Başkan Erdoğan, “Biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş.” ifadelerine yer verdi.