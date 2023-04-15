İYİ Parti’de bitmeyen istifa depremi! Meral Akşener’in Danışmanı Hasan Sami Özvarinli AK Parti’ye katıldı

Ayrıca Gürban'ın sosyal medya paylaşımları olduğu iddia edilen paylaşımları alıntılayarak Özvarinli "Kim bu adamın pazarlığını yaptı Buğra Kavuncu? Derhal Türk Milletine yakışmayan bu şahsı listenizden düşürün!" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEYİ YÖNETMEYE TALİP OLMAK CİDDİYET İSTER"

İYİ Parti'nin milletvekili listelerini yerden yere vuran Özvarinli "İktidar olmak, ülkeyi yönetmeye talip olmak ciddiyet ister... Sosyal medyası yerine kesesine baktığınız insanları milletvekili yaparsanız herkes gerçekleri anlar. Ama gün gelir hiçbir şey gizli kalmaz... Çünkü memleket evlatları her yerde vazifesini yapmıştır ve yapacaktır! Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Hâlbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar, Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar" şeklinde yazdı.

CHP'Lİ TANRIKULU BÖLÜCÜ BAŞINA AVUKATLIK YAPIYOR

Özvarinli, İYİ Parti milletvekili listesi dışında CHP listesinden Diyarbakir 1. sıradan aday gösterilen Sezgin Tanrıkulu'nun aday yapılmasını da eleştirerek, "CHP'nin Diyarbakır adayı Sezgin Tanrıkulu, sosyal medyasından yaptığı yayınlarda Türkiye'nin insan hakları ihlalleri yaptığını söyleyerek devletimize karşı asılsız suçlamalar yapmakta. Bölücü başına avukatlık yapan bu şahsın Atatürk'ün partisinde ne işi var hala anlamış değilim!" yorumunda bulundu.