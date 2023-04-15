İYİ Parti'de bitmeyen istifa depremi! Meral Akşener'in Danışmanı Hasan Sami Özvarinli AK Parti'ye katıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti’den istifa ettiğini ve AK Parti’ye katıldığını açıkladı. Özvarinli yaptığı açıklamalarda İYİ Parti'nin adaylık listelerinde yer alan isimlere tepki gösterirken CHP listelerinde yer alan bazı isimleri de HDP ve PKK'ya yönelik söylemleri nedeniyle eleştirmişti.
Son dakika haberi.. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa ettiğini ve AK Parti'ye katıldığını açıkladı.
"HER ŞEYİN BİLİNCİNDE VE FARKINDAYIZ"
Sosyal medya platformu Twitter'da aday listesi hakkında çeşitli iddiaları da gündeme getirerek paylaşımlar yapan Özvarinli, "Her şeyin bilincinde ve farkındayız. Türk Milletine karşı sorumluluğumuz ve sırra vakıf olmanın verdiği yükün altında Milletimiz adına mücadelemizi devam edeceğiz. Uygun zamanda, tek kıymetlimiz olan Türk Milletinin menfaatleri için kimsenin gözünün yaşına bakmadan konuşacağız" dedi.
"TÜRK MİLLETİNE YAKIŞMAYAN…"
Özvarinli, 11 Nisan'da başladığı paylaşımlarda, farklı günlerde, aday listesindeki kimi isimlerle ilgili farklı eleştiriler getirmeye başladı. Özvarinli, İYİ Parti Gaziantep 1. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Mustafa Gürban'ın adaylığına tepki gösterip "Bu şahsın listeden istifa etmesi gerekir. Böyle bir kişi Türk Milletini temsil edemez' ifadelerini kullanarak İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu'yu da ekledi.
Ayrıca Gürban'ın sosyal medya paylaşımları olduğu iddia edilen paylaşımları alıntılayarak Özvarinli "Kim bu adamın pazarlığını yaptı Buğra Kavuncu? Derhal Türk Milletine yakışmayan bu şahsı listenizden düşürün!" ifadelerini kullandı.
"ÜLKEYİ YÖNETMEYE TALİP OLMAK CİDDİYET İSTER"
İYİ Parti'nin milletvekili listelerini yerden yere vuran Özvarinli "İktidar olmak, ülkeyi yönetmeye talip olmak ciddiyet ister... Sosyal medyası yerine kesesine baktığınız insanları milletvekili yaparsanız herkes gerçekleri anlar. Ama gün gelir hiçbir şey gizli kalmaz... Çünkü memleket evlatları her yerde vazifesini yapmıştır ve yapacaktır! Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Hâlbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar, Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar" şeklinde yazdı.
CHP'Lİ TANRIKULU BÖLÜCÜ BAŞINA AVUKATLIK YAPIYOR
Özvarinli, İYİ Parti milletvekili listesi dışında CHP listesinden Diyarbakir 1. sıradan aday gösterilen Sezgin Tanrıkulu'nun aday yapılmasını da eleştirerek, "CHP'nin Diyarbakır adayı Sezgin Tanrıkulu, sosyal medyasından yaptığı yayınlarda Türkiye'nin insan hakları ihlalleri yaptığını söyleyerek devletimize karşı asılsız suçlamalar yapmakta. Bölücü başına avukatlık yapan bu şahsın Atatürk'ün partisinde ne işi var hala anlamış değilim!" yorumunda bulundu.
"BEDELİ NE OLURSA OLSUN…"
Ayrıca İYİ Parti Elazığ 1. Sıradan Milletvekili Adayı olan Avukat İrfan Sönmez'in FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e övgüler dizdiği iddia edilen görüntülerini paylaşan Özvarinli, farklı iddialarda da bulunup "Bu adaylar neredeydi şimdiye kadar ve kim getirdi masaya bunları? Elazığ 1. Sıra adayı..." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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