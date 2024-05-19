19 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Ev ve arsası olanlar dikkat! Kimler emlak vergisi ödemiyor? İşte merak edilen soruların yanıtları

Ev, arsa, iş yeri, tarla, bağ, bahçe, yazlık sahipleri için emlak vergisinde 2024 yılı ilk taksit ödeme dönemi 31 Mayıs'ta sona erecek. Peki kimler emlak vergisini ödemiyor? Bu yıl ev alanlar vergisini ne zaman ödeyecek? Muafiyeti bilmeden vergi yatıranlar geriye dönük iade alabiliyor mu? İşte merak edilen soruların yanıtları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024 06:41 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 06:42
  • 1
  • 12
Ev ve arsası olanlar dikkat! Kimler emlak vergisi ödemiyor? İşte merak edilen soruların yanıtları

Gelir İdaresi Başkanlığı, emlak vergisi rehberi ile merak edilen sorulara yanıt verdi. Geçen yıl gayrimenkul alanların bu yıl vergisini ödemesi gerekiyor. Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi de 2025'te başlayacak.

  • 2
  • 12
Ev ve arsası olanlar dikkat! Kimler emlak vergisi ödemiyor? İşte merak edilen soruların yanıtları

Aylığı dışında geliri olmayan emekliler, geliri olmayanlar, şehit yakınları, engelli vatandaşlar, gaziler, vefat eden emekli, gazi, engelli birinci derece yakınları brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için emlak vergisinden muaf bulunuyor.

  • 3
  • 12
Ev ve arsası olanlar dikkat! Kimler emlak vergisi ödemiyor? İşte merak edilen soruların yanıtları

2024 yılı emlak vergisi ilk dönem taksit ödemeleri 31 Mayıs'ta sona erecek. İkinci taksitler ise Kasım ayında ödenecek. İsteyen vatandaşlar her iki taksiti de tek seferde ödeyebilirken, taksitlerinin zamanında ödemeyenler ise ceza faizleri ile karşı karşıya kalabilecek.

  • 4
  • 12
Ev ve arsası olanlar dikkat! Kimler emlak vergisi ödemiyor? İşte merak edilen soruların yanıtları

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERAK EDİLENLERİ YANITLADI

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) hazırladığı rehberle emlak vergisi konusunda merak edilen bazı soruları yanıtladı. Merak edilen soruların cevapları şu şekilde:

  • 5
  • 12
Ev ve arsası olanlar dikkat! Kimler emlak vergisi ödemiyor? İşte merak edilen soruların yanıtları

EVİNİ KİRAYA VEREREK KİRADA OTURANLAR VERGİ MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?

Kendi adına tapuda kayıtlı tek konutunu kiraya verip başka evde kirada oturanlar vergi muafiyeti kapsamına alınıyor. Diğer yandan tek evini kiraya vererek oğlu, kızı, eşine ait evde oturan ise vergi avantajından yararlanamıyor.