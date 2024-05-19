Ev ve arsası olanlar dikkat! Kimler emlak vergisi ödemiyor? İşte merak edilen soruların yanıtları
Ev, arsa, iş yeri, tarla, bağ, bahçe, yazlık sahipleri için emlak vergisinde 2024 yılı ilk taksit ödeme dönemi 31 Mayıs'ta sona erecek. Peki kimler emlak vergisini ödemiyor? Bu yıl ev alanlar vergisini ne zaman ödeyecek? Muafiyeti bilmeden vergi yatıranlar geriye dönük iade alabiliyor mu? İşte merak edilen soruların yanıtları...
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Giriş Tarihi: 19.05.2024 06:41Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 06:42