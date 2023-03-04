Depremlerde can kaybı arttı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son rakamı duyurdu

"13 BİN 62 SARSINTI MEYDANA GELDİ"

Sahada birçok arkadaşımız var. Bu söylediklerimin hepsinin alt birimi var. Aynı zaman Hatay'da 233 STK görev yapıyor. Bunların her birinin koordinasyonu da başka bir anlayışı ortaya koymaktadır. Burada muradım şu; yerkürenin en büyük depreminden bahsediyoruz, elbette ki bu bizim açımızdan önemli bir sonuç doğurdu. Bir sözü ifade etmem gerekir, 'Büyük acılar milletleri birleştirir'. Milletimiz büyük bir birliktelik gerçekleştirdi. Şu ana kadar 13 bin 62 sarsıntı meydana geldi. Bu olağandışı bir süreç. 26 bin 32 enkazda arama kurtarma yapıldı. Toplamda 28 bin 300 enkaz var. Hatay'da ise 18 bin enkaz var. Toplam ağır hasarlı binanın dışında bina var. Yıkılacak ve acil yıkılacak binalardan sonra ağır yıkılacaklar tablosu da söz konusu. Acil yıkılacak binalar yıkılıyor. Enkaz kaldırma işlemleri de devam ediyor. Enkaz kaldırma ve acil yıkılacaklarda oran şuan yüzde 15. Bu orana kadar geldik. Deprem bölgesinde 332 çadır kent alanı oluşturuldu. Hatay'da ise 80. 209 konteyner alanı oluşturuldu. Hatay'da 21 bin 895 konteyner kurulumu planlandı. Katar'dan konteynerlerin bir kısmı geldi. Hatay'da toplam 3 bin konteyner kurulmuş oldu.

Ev sahibi ve kiracı olarak onları oraya yerleştiriyoruz. Buradan sonra da orta hasarlı, evi yıkılacak olanlar da yerleşebilecekler. Kira ve taşınma paraları, kiracılar için 3 bin ev sahipleri için 5 bin yatırılmaktadır. Hatay'da bin 280 duş konteyner kuruldu. Burada şunun için ifade ettim. Bir taraftan barınma ihtiyacını gideriyoruz, bir taraftan halk sağlığına yönelik çalışıyoruz. 10 bine aşkın tuvalet bölgede. Bunların temizliğine her gün dikkat edilmektedir. Hatay'da okullarımızın bir bölümü açık vatandaşlarımızın barınması için. Deprem bölgesinde de böyle. Hatay'da okullarda 35 bin kişi barınmaktadır. Afet bölgesinde 1 milyon 652 bin kişi barınmaktadır. Köylerdeki nüfus arttı. Yıkıntının olmadığı köylerde nüfus 2-3 katına çıktı. Bunları gözeterek hizmetleri sürdürüyoruz. Deprem bölgesinde, 860 bin 365 kişi tahliye edildi. Türkiye'nin her yerinde ciddi bir ev sahipliği yapıldı. Tespit edilen tahliye sayısı 2 milyon 145 bin.

"ENKAZDAN ÇIKIP ÇALIŞAN İNSANLAR VAR"

Depremzede olup gönüllü olmak isteyenler de müracaat ediyor. Gönüllülere teşekkür ediyoruz. Yabancı ve yerli STK'lara teşekkür ediyoruz. Özellikle depremzede olup bu illerde yaşayan kamu çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kolay iş değil. Enkazdan çıkıp çalışan insanlar var. Başka illerden gelenler de var. Bugün bir arkadaşımız şehit oldu. Ağaç üzerine düştü ve bir polisimiz şehit oldu. Binlerce personel burada çalışıyor. Psikososyal destek devam ediyor. Bir bilgi edindim. Milli Eğitim Bakanımız ile bu bilgiyi paylaştım. EBA için televizyon yerleştiriliyor. Çadır ve konteyner kentlerde kurulan destek alanları, özellikle kamu görevlilerimizin bunu yetiştirme çabaları bir program çerçevesinde yürütülmektedir 1 milyon 220 bin kişiye ulaşılmıştır.

"1 YILIN SONUNDA ŞEHİRLER YENİDEN İHYA EDİLECEK"

633 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatılmış, 159 şahıs gözaltına alınmıştır. Sosyal medyada vatandaşlarımızı istismar edenler takip edilmektedir. Bir tek alıkonulma, kaçırılma vakası olmamıştır. Hele organ mafyası gibi bir durum, hiç söz konusu değildir. Allah bizi de milletimizi bu yalanlardan muhafıza etsin. 'Yanlış yapan gözaltına alınacak mı?' durumu da söz konusu. Tüm birimler aktif olarak çalışmıştır. Yurt dışına çıkış yasakları koyuldu. 791 şüpheli var. Bunun 249'u tutuklandı. Süreçler devam ediyor. Antakya'dayız şuan. Antakya'da yüzde 58'i yıkılmış, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı bina var. Bu büyük bir tahribat. Büyük bir sınavdan geçiyoruz. Önümüzde uzun ve zor bir yol var ama 1 yılın sonunda bu şehirler yeniden ihya edilecek. Bunu önümüzdeki 1 yıl içerisinde göreceğiz.