Depremlerde can kaybı arttı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son rakamı duyurdu

"CAN KAYBI 45 BİN 968'E YÜKSELDİ OLDU"

Bakan Soylu şunları ifade etti:



"1 milyon 61 bin aileye 10 bin TL ödeme yapıldı. Taşınma yardımları da başladı. 45 bin 968 kişi hayatını kaybetti. 4 bin 267 Suriyeli kardeşimiz var bunların içerisinde. 44 bin 235'i nüfus artı göçe tescil edildi. Her bir vatandaşımızın tek tek defin dahil kimliklendirilmesi dahil savcılık raporları dahil hepsi gerçekleştirilmektedir. Ne rakam varsa milletimizle paylaşıyoruz. Bazıları 'rakamlar eksik söyleniyor' diyor. Bunu niçin eksik ve az söyleyelim. Her bir kişi bir hukukun parçasıdır. Ayrıca tarihe not düşmek durumundayız. Böyle bir sorumluluğumuz da söz konusu. Her ilde her ilçede AFAD koordinasyon merkezleri, hasar tespit itiraz çadırları kuruldu. Bazen maddi hasarlar olabilir. Bunların hepsinin düzeltileceğini burada yaşayan vatandaşlarımıza ifade etmek istiyorum. Örneğin Hatay'da 17 müracaat merkezi var."