Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine toplantısında!
Milyonlarca vatandaş gözünü yarın yapılması beklenen Kabine toplantısına çevirdi. Başkan Erdoğan liderliğinde öğle saatlerinde toplanması beklenen Kabine'de önemli konular ele alınacak. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı ile ilgili de açıklama yapılması beklenirken, ekonomik verilerin de masaya yatırılacağı öğrenildi.
28 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından bir yıl geride kaldı. Enerjiden savunmaya, ekonomiden tarıma kadar birçok alanda adımlar atıldı. Deprem bölgesinde yaraların sarılmasına yönelik çabalar da devam etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir yılın değerlendirmesini kabine toplantısının ardından yapacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken tüm gözler Beştepe'ye çevrildi.
Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin ele alınması öngörülüyor. Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor.
14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. Bu nedenle bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentiler arttı.
EKONOMİK VERİLER DEĞERLENDİRİLECEK
Beştepe'deki toplantıda, ekonomi programı ele alınacak, alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.
MASADA TERÖRLE MÜCADELE VE 9'UNCU YARGI PAKETİ DE VAR
Kabinenin bir diğer önemli başlığı, terörle mücadele olacak. Hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor. Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da gündemde olacak.
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