03 Haziran 2024, Pazartesi
İlköğretim mezunu 25 bin Uzman Erbaş alımı başladı! KPSS Yok: 2024/2 Dönem Uzman Erbaş başvuru şartları
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024/2 Dönem) için toplamda 25 bin Uzman Erbaş alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine dair merak edilen detayları yayınladığı kılavuz ile açıklayan Komutanlık en az ilköğretim mezunu adayların başvurularını kabul edecek. Başvuruları şimdiden online olarak toplamaya başlayan kurum hiçbir branş için KPSS puan şartı koşmuyor. İşte ilana ilişkin merak edilenler….
Giriş Tarihi: 03.06.2024 12:56
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