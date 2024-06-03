İlköğretim mezunu 25 bin Uzman Erbaş alımı başladı! KPSS Yok: 2024/2 Dönem Uzman Erbaş başvuru şartları

(5) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Haziran 2019 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

(6) Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve Ek-2'de yer alan "Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi"ni olumlu olarak almak (bu belgenin "Uzman Erbaş Olur" kanaatli olması gereklidir),