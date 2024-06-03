03 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Mourinho'nun adı bile yetti! Dünya yıldızları Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde çok konuşulacak hamle

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı. Portekizli hoca ile 2 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler şimdi de transferde büyük oynamaya başladı. Mourinho'nun eline güçlü bir kadro vererek Şampiyonlar Ligi'nde de başarı elde etmek isteyen sarı-lacivertliler dünya yıldızı bir isimle temas kurdu. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 11:45
  • 1
  • 30
Mourinho’nun adı bile yetti! Dünya yıldızları Fenerbahçe’ye geliyor! Transferde çok konuşulacak hamle

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 99 puanlayarak 2. sırada bitirdi.

  • 2
  • 30
Mourinho’nun adı bile yetti! Dünya yıldızları Fenerbahçe’ye geliyor! Transferde çok konuşulacak hamle

Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibi Galatasaray'a karşı şampiyonluğun kaybetti.

  • 3
  • 30
Mourinho’nun adı bile yetti! Dünya yıldızları Fenerbahçe’ye geliyor! Transferde çok konuşulacak hamle

Aynı zamanda Kanarya, UEFA Konferans Ligi'nde de mücadele etti.

  • 4
  • 30
Mourinho’nun adı bile yetti! Dünya yıldızları Fenerbahçe’ye geliyor! Transferde çok konuşulacak hamle

Burada ise çeyrek finale kadar yükselebilen Fenerbahçe, Olympiakos'a penaltılarda elenerek Avrupa macerasını sonlandırdı.

  • 5
  • 30
Mourinho’nun adı bile yetti! Dünya yıldızları Fenerbahçe’ye geliyor! Transferde çok konuşulacak hamle

Bu sezonun ardından gelecek sezonun çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli ekip şimdiden flaş hamleler yapıyor.