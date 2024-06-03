Mourinho'nun adı bile yetti! Dünya yıldızları Fenerbahçe'ye geliyor! Transferde çok konuşulacak hamle

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı. Portekizli hoca ile 2 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler şimdi de transferde büyük oynamaya başladı. Mourinho'nun eline güçlü bir kadro vererek Şampiyonlar Ligi'nde de başarı elde etmek isteyen sarı-lacivertliler dünya yıldızı bir isimle temas kurdu. İşte detaylar...