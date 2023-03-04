Buna dikkat Türkiye! "Baraj patladı" yalanını yayan provokatörler yine sahnede: Hatay'da su yok

Valilik açıklamasında, "Hatay genelinde deprem sebebi ile meydana gelen şebeke arızaları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu giderilmiştir. Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir. AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur. Sosyal medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. Yeterli su stokumuz mevcuttur. Sosyal medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır."

Jandarma Genel Komutanlığı depremin yaşandığı ilk günden itibaren bölgeye JAVSU sevkiyatını aralıksız devam ettirmektedir.



Afetin 4'üncü haftasında da 1000 Tır JAVSU'nun bölgeye sevkine başlanılmıştır. pic.twitter.com/XaGH2qRvbx — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) March 4, 2023

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı depremin yaşandığı ilk günden itibaren bölgeye JAVSU sevkiyatını aralıksız devam ettirmektedir. Afetin 4'üncü haftasında da 1000 Tır JAVSU'nun bölgeye sevkine başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Depremin ilk gününden itibaren, Elmacık Su olarak bölgeye su sevkiyatımız devam etmekte olup,

1.000 TIR su daha deprem bölgesine göndermeye devam ediyoruz. @elmaciksu pic.twitter.com/VH2X5bmcvz — Polis Bakım ve Yardım Sandığı (@PolsanKurumsal) March 4, 2023

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