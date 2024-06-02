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Duşa kabininizdeki Kireç Lekelerine Son! Işıl Işıl Parlayan Bir Duşa kabin İçin İşte Sırrı!

Duşakabin camlarında zamanla biriken kir ve kireç lekeleri, birçok kişinin temizlik sürecinde en çok zorlandığı konuların başında geliyor. Ancak, basit ve etkili bir yöntem sayesinde bu lekelerden hızlıca kurtulmak mümkün. İşte, duşakabin camını tertemiz yapacak pratik çözüm...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024 15:08 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 15:08
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Duşa kabininizdeki Kireç Lekelerine Son! Işıl Işıl Parlayan Bir Duşa kabin İçin İşte Sırrı!

Bu basit ve etkili yöntemle, duşakabin camlarınızın kısa sürede ışıl ışıl parladığını göreceksiniz. Hem ekonomik hem de pratik olan bu çözüm, duşakabin camındaki inatçı kireç ve sabun kalıntılarını temizlemenin en iyi yollarından biri olarak öne çıkıyor. İşte bir kere deneyince asla vazgeçemeyeceğiniz o yöntem...

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Duşa kabininizdeki Kireç Lekelerine Son! Işıl Işıl Parlayan Bir Duşa kabin İçin İşte Sırrı!

Kireç Lekelerinden Kurtulmak İçin Basit Yöntem

Duşakabin camları, zamanla kireç ve sabun kalıntılarıyla kaplanarak kötü bir görüntü oluşturur. Piyasada bu lekeleri temizlediği iddia edilen birçok ürün bulunmasına rağmen, çoğu beklenen etkiyi göstermez. Ancak, evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir karışımla, bu lekelerden hızlıca kurtulabilirsiniz.

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Duşa kabininizdeki Kireç Lekelerine Son! Işıl Işıl Parlayan Bir Duşa kabin İçin İşte Sırrı!

Gerekli Malzemeler ve Hazırlık Aşaması

İhtiyacınız olan malzemeler:

💦Karbonat
💦Beyaz sirke
💦Ilık su
💦Bulaşık makinesi parlatıcısı

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Duşa kabininizdeki Kireç Lekelerine Son! Işıl Işıl Parlayan Bir Duşa kabin İçin İşte Sırrı!

💦Sprey şişesi
💦Temizlik bezi

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Duşa kabininizdeki Kireç Lekelerine Son! Işıl Işıl Parlayan Bir Duşa kabin İçin İşte Sırrı!

Adım Adım Temizlik Rehberi

💦Uygun bir sprey şişesine bir miktar karbonat ekleyin.
💦Üzerine beyaz sirkeyi dökün.
💦Karışıma ılık su ilave edin.
💦Az miktarda bulaşık makinesi parlatıcısı ekleyin.