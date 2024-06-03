Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Sapık baba öz çocuklarını da istismar etti! 4 kadından 11 çocuk...

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te işlenen olay tüm Türkiye'yi sarstı. Selahattin Yalnız ve Fitnat Ertekin çifti, üvey kızlarının kendilerini uyku ilacı ile uyutup, evdeki 65 bin lirayı alarak kaçtığını iddia etti. Ancak gerçek, bu iddianın tam tersiydi. Müge Anlı'nın programına konuk olan kızlar, yıllardır istismara uğradıklarını videolarla kanıtladı. Anlı'nın "2. Palu ailesi" olarak nitelendirdiği bu olayda, Selahattin Yalnız tutuklanarak emniyete götürüldü. Programda ortaya çıkan detaylar ise kan dondurdu. Selahattin Yalnız'ın dayısı ise bugünkü canlı yayına telefonla bağlanarak şoke eden açıklamalarda bulundu.