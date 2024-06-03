03 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Sapık baba öz çocuklarını da istismar etti! 4 kadından 11 çocuk...

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te işlenen olay tüm Türkiye'yi sarstı. Selahattin Yalnız ve Fitnat Ertekin çifti, üvey kızlarının kendilerini uyku ilacı ile uyutup, evdeki 65 bin lirayı alarak kaçtığını iddia etti. Ancak gerçek, bu iddianın tam tersiydi. Müge Anlı'nın programına konuk olan kızlar, yıllardır istismara uğradıklarını videolarla kanıtladı. Anlı'nın "2. Palu ailesi" olarak nitelendirdiği bu olayda, Selahattin Yalnız tutuklanarak emniyete götürüldü. Programda ortaya çıkan detaylar ise kan dondurdu. Selahattin Yalnız'ın dayısı ise bugünkü canlı yayına telefonla bağlanarak şoke eden açıklamalarda bulundu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 12:23 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 12:43
  • 1
  • 21
Müge Anlı’daki mide bulandıran olayda şoke eden detaylar! Sapık baba öz çocuklarını da istismar etmiş...

Müge Anlı'nın programında gün yüzüne çıkan korkunç bir olay tüm Türkiye'yi şoke etti. Geçtiğimiz günlerde "Kızım ve arkadaşı kaçmak için öğünlerime ilaç attı" diye bir iddia ile Selahattin adlı bir adam programa katılmıştı. Adam kayıp kızları aradığını söylemişti.

  • 2
  • 21
Müge Anlı’daki mide bulandıran olayda şoke eden detaylar! Sapık baba öz çocuklarını da istismar etmiş...

Figen ve Bahar adlı kardeşler kayıplarının 15. gününde bulundu. Programda F.T.B. ve B.D adlı kızları arayan Selahattin ile ilgili bugün korkunç sırlar anlatıldı. Adamın, genç kızlara ve yanındakilere "Hepinizi karım yapacağım" dediği ve üvey kızlarına yıllardır tecavüz ettiği ortaya çıktı. Kayıp kızlar üvey babalarının kendilerine küçük yaşlarından beri tecavüz ettiğini, satırla saldırdığını, dövdüğünü söyledi.

  • 3
  • 21
Müge Anlı’daki mide bulandıran olayda şoke eden detaylar! Sapık baba öz çocuklarını da istismar etmiş...

Yıllardır istismara uğrayan genç kızlar Müge Anlı'ya Selahattin adlı şahsın onlara tecavüz ettiği videoları teslim etti. Görüntüleri izleyen Müge Anlı ve izleyenler şoke oldu. Müge Anlı, kızların yıllardır tecavüze uğradığını, polise şikayet ettiklerini ancak bir çözüm bulunamadığını açıkladı. Yetkililere seslenen Müge Anlı, kızların bir an önce güvenli bir ortama alınmasını ve adam hakkında gerekli cezanın uygulanmasını dedi.

  • 4
  • 21
Müge Anlı’daki mide bulandıran olayda şoke eden detaylar! Sapık baba öz çocuklarını da istismar etmiş...

TECAVÜZE UĞRADIM DEDİ

Selahattin, kızların kendisine uyku hapı verip tecavüze uğradığını savundu. Kızların annesinin de durumdan haberdar olduğu öğrenildi.

  • 5
  • 21
Müge Anlı’daki mide bulandıran olayda şoke eden detaylar! Sapık baba öz çocuklarını da istismar etmiş...

Kızların büyük ablası Gizem'in de Selahattin ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Kızlar, Gizem'in Selahattin ile kendi rızası ile birlikte olduğunu söyledi.