Geri Ödemesi Yok! Çalışan anneye aylık 325 avro (11.339 TL) destek! Başvurular bugün başladı! İşte şartlar….

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlayacakları projenin ikinci dönem başvurularının bugün itibariyle başladığını duyurdu. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında çalışan annelere 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlanacağı Açıklandı. Açıklanan desteği alacak annenin ve bakıcının sağlaması gereken şartlar ise tüm detayları ile ilan edildi. İşte merak edilen ayrıntılar…