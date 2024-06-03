03 Haziran 2024, Pazartesi
Geri Ödemesi Yok! Çalışan anneye aylık 325 avro (11.339 TL) destek! Başvurular bugün başladı! İşte şartlar….
Çalışan anneye 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek başvuruları başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 7 bin annenin yararlanacağı projenin ikinci dönem başvuruları açıkladı. İşte Destek ödemesine ilişkin merak edilen tüm detaylar….
Giriş Tarihi: 03.06.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 11:33
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