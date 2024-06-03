03 Haziran 2024, Pazartesi
Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun güzelliğiyle mest etti! Fahriye Evcen'in görümcesi abisinin kopyası...
atv'nin reyting rekortmeni dizisi "Kuruluş Osman"ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit, sadece oyunculuğuyla değil aynı zamanda özel hayatıyla da sürekli gündem oluyor. Eşi Fahriye Evcen ile sıkça paylaşımlarda bulunan Özçivit, bu sefer kardeşiyle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabından 25 milyondan fazla takipçisi bulunan Özçivit'in kardeşi güzelliğiyle hayran bırakıyor. İşte Burak Özçivit'in dünya güzeli kız kardeşi...
Giriş Tarihi: 03.06.2024 13:01
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