Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun güzelliğiyle mest etti! Fahriye Evcen’in görümcesi abisinin kopyası...

Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile evlenmiş ve 2019'da Karan'ı kucağına alarak ilk kez babalık heyecanını yaşamıştı. Geçen sene de oğlu Kerem'e kavuşan Özçivit, bu sefer de kardeşiyle gündem oldu.