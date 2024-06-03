03 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun güzelliğiyle mest etti! Fahriye Evcen'in görümcesi abisinin kopyası...

atv'nin reyting rekortmeni dizisi "Kuruluş Osman"ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit, sadece oyunculuğuyla değil aynı zamanda özel hayatıyla da sürekli gündem oluyor. Eşi Fahriye Evcen ile sıkça paylaşımlarda bulunan Özçivit, bu sefer kardeşiyle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabından 25 milyondan fazla takipçisi bulunan Özçivit'in kardeşi güzelliğiyle hayran bırakıyor. İşte Burak Özçivit'in dünya güzeli kız kardeşi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 13:01
  • 1
  • 115
Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun güzelliğiyle mest etti! Fahriye Evcen’in görümcesi abisinin kopyası...

Kuruluş Osman'daki başarılı performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Burak Özçivit, ekranların en dikkat çeken isimlerinden biri...

  • 2
  • 115
Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun güzelliğiyle mest etti! Fahriye Evcen’in görümcesi abisinin kopyası...

Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile evlenmiş ve 2019'da Karan'ı kucağına alarak ilk kez babalık heyecanını yaşamıştı. Geçen sene de oğlu Kerem'e kavuşan Özçivit, bu sefer de kardeşiyle gündem oldu.

  • 3
  • 115
Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun güzelliğiyle mest etti! Fahriye Evcen’in görümcesi abisinin kopyası...

Yakışıklı oyuncunun kız kardeş Burçun Özçivit, abisine benzerliğiyle dikkat çekiyor.

  • 4
  • 115
Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun güzelliğiyle mest etti! Fahriye Evcen’in görümcesi abisinin kopyası...

İşte Burak Özçivit başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

  • 5
  • 115
Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun güzelliğiyle mest etti! Fahriye Evcen’in görümcesi abisinin kopyası...

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ