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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 6'lı koalisyon mesajı: Biz can onlar mal derdinde

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Giriş Tarihi: 04.03.2023 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan 6’lı koalisyon mesajı: Biz can onlar mal derdinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı masanın dağılması konusunda, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz." dedi. İlk yorumunu A Haber mikrofonuna yapan Başkan Erdoğan 6'lı koalisyondaki adaylık krizi için "Biz can onlar mal derdinde" ifadelerini de kullandı. Konuya ilişkin dikkkat çeken bir ifade daha kullanan Başkan Erdoğan "Dökülen taşları toplamak gibi bir derdimiz yok. Çünkü biz bunun böyle olacağını, bundan aylarca önce zaten söylemiştik" dedi.

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