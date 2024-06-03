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LPG’ye büyük indirim! Motorin (Dizel), Benzine de indirim gelecek mi? İşte 3 Haziran güncel akaryakıt fiyatları…

LPG'ye indirim yolda! Dolar kurunda yaşanan stabilite ve brent petrolde yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarının gerilemesine neden olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay benzin ve motorine gelen indirimin ardından LPG'nin litre fiyatına da indirim gelmesi bekleniyor. İşte güncel Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları…

Giriş Tarihi: 03.06.2024 12:07
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LPG’ye büyük indirim! Motorin Dizel, Benzine de indirim gelecek mi? İşte 3 Haziran güncel akaryakıt fiyatları…

Akaryakıta indirim haberi geldi! Brent petrolde yaşanan düşüş ve dolar kurunda görülen yatay seyir Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatlarının gerilemesine neden oluyor. Bilindiği üzere mayıs ayında benzin ve motorinin pompa fiyatına indirim yansımıştı. Haziranın ayının başında ise sıra otogaz (LPG) geldi. LPG'nin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren indirim gelmesi bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir için 3 Haziran güncel akaryakıt fiyatları…

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LPG’ye büyük indirim! Motorin Dizel, Benzine de indirim gelecek mi? İşte 3 Haziran güncel akaryakıt fiyatları…

LPG'YE 1,08 TL İNDİRİM GELİYOR!

LPG'ye bu gece yarısından itibaren 1,08 TL indirim geliyor. Söz konusu indirim ile birlikte 21,37 TL'den satışa sunulan otogaz litre fiyatı 20,29 TL'ye gerileyecek.

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LPG’ye büyük indirim! Motorin Dizel, Benzine de indirim gelecek mi? İşte 3 Haziran güncel akaryakıt fiyatları…

Haziran ayı içerisinde benzin ve motorine indirim geleceğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Yaşanacak fiyat değişikliğini haberimizden takip edebilirsiniz.

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LPG’ye büyük indirim! Motorin Dizel, Benzine de indirim gelecek mi? İşte 3 Haziran güncel akaryakıt fiyatları…

3 HAZİRAN 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

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LPG’ye büyük indirim! Motorin Dizel, Benzine de indirim gelecek mi? İşte 3 Haziran güncel akaryakıt fiyatları…

İstanbul Avrupa

Benzin: 42,71 TL

Motorin: 41,22 TL

LPG: 21,37 TL