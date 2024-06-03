03 Haziran 2024, Pazartesi
LPG’ye büyük indirim! Motorin (Dizel), Benzine de indirim gelecek mi? İşte 3 Haziran güncel akaryakıt fiyatları…
LPG'ye indirim yolda! Dolar kurunda yaşanan stabilite ve brent petrolde yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarının gerilemesine neden olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay benzin ve motorine gelen indirimin ardından LPG'nin litre fiyatına da indirim gelmesi bekleniyor. İşte güncel Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları…
Giriş Tarihi: 03.06.2024 12:07
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