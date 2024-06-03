LPG’ye büyük indirim! Motorin (Dizel), Benzine de indirim gelecek mi? İşte 3 Haziran güncel akaryakıt fiyatları…

Akaryakıta indirim haberi geldi! Brent petrolde yaşanan düşüş ve dolar kurunda görülen yatay seyir Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatlarının gerilemesine neden oluyor. Bilindiği üzere mayıs ayında benzin ve motorinin pompa fiyatına indirim yansımıştı. Haziranın ayının başında ise sıra otogaz (LPG) geldi. LPG'nin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren indirim gelmesi bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir için 3 Haziran güncel akaryakıt fiyatları…