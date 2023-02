’Hatay’ı boşaltacaklar’ diyenlere depremzedelerden ders gibi cevap: Asla terk etmeyiz

Türkiye 6 Şubat günü saatler 04.17'yi gösterdiği sırada asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ili yıktı. Yaşanan afetin sonrasında devlet ve millet tek yürek oldu. Hatay Stadyumu'nun yanındaki alanda kurulan çadır kentte çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşayan 52 yaşındaki Emine Şahin ve ailesi muhalefet trollerinin 'Hatay'ın bulunduğu topraklar terk edilecek. Demografi değiştirilecek' yalanına ders gibi cevap verdi.

Anne Şahin "Hatay bizim, asla terk etmeyiz. Memleketimizi bırakıp nereye gidelim. Her şeye katlanırız. Hatay bitti demeden bitmez, bitmeyecek, yeniden ayağa kalkacak. Devletimiz her türlü yanımızda, bizimle beraber, her yardımı yapıyor. Tanımadığımız bir yere gitsek rahat edemeyiz. Allah Tayyip babamızı başımızdan eksik etmesin, o verdiği sözleri tutar" dedi.