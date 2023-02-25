'Hatay’ı boşaltacaklar' diyenlere depremzedelerden ders gibi cevap: Asla terk etmeyiz
6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaşanan felaketin ardından devlet ve millet el ele yaraları sarmaya başladı. Muhalefet trollerinin ‘Kenti boşaltacaklar’ yalanına Hatay’da çadır kentte yaşayan depremzede Emine Şahin ve ailesi ders gibi cevap verdi. İşte ayrıntılar...
Türkiye 6 Şubat günü saatler 04.17'yi gösterdiği sırada asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ili yıktı. Yaşanan afetin sonrasında devlet ve millet tek yürek oldu. Hatay Stadyumu'nun yanındaki alanda kurulan çadır kentte çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşayan 52 yaşındaki Emine Şahin ve ailesi muhalefet trollerinin 'Hatay'ın bulunduğu topraklar terk edilecek. Demografi değiştirilecek' yalanına ders gibi cevap verdi.
Anne Şahin "Hatay bizim, asla terk etmeyiz. Memleketimizi bırakıp nereye gidelim. Her şeye katlanırız. Hatay bitti demeden bitmez, bitmeyecek, yeniden ayağa kalkacak. Devletimiz her türlü yanımızda, bizimle beraber, her yardımı yapıyor. Tanımadığımız bir yere gitsek rahat edemeyiz. Allah Tayyip babamızı başımızdan eksik etmesin, o verdiği sözleri tutar" dedi.
"DEVLETİMİZE VE BAŞKANIMIZA GÜVENİYORUZ"
Sabah'ın haberine göre, Emine Şahin'in kızı Çilem Şahin:
"Doğduğumuz şehirden ayrılmayacağız. Bugüne kadar kaç şehirde deprem oldu. Hepsi ayağa kalktı. Hatay da elbet ayağa kalkacak. Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece bu şehir ayağa kalkar. Bir sene diyor, biz de o bir sene sabredeceğiz ve ayağa kalkacağız. Cumhurbaşkanımıza ve devletimize güveniyoruz. Söz verilen her şey yerine getirilecek biliyoruz. Herkes işine, gücüne, evine, yerine dönecek. Öleceksek burada öleceğiz. Çocuklarımın yanımda olması da bana cesaret veriyor."
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN KURMAYLARINA TALİMAT!
Öte yandan önceki akşam, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık 7 saat süren bir toplantı gerçekleştirildi. Türkiye'de kentsel dönüşüm, afetlere hazırlık, afet yönetimi, imar planları yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluğu ile halkın bilinçlendirilmesi dâhil olmak üzere her açıdan yeniden bir inşa süreci başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye'de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk" paylaşımında bulundu. Başkan Erdoğan geçen yıllarda kentsel dönüşümün önemine dikkat çekse de muhalefet her seferinde engelledi.
Toplantıda Türkiye'yi yeniden inşa süreci ile ilgili atılması gereken adımlar konuşuldu. Sahada teşkilatların çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda "Türkiye'yi yeniden inşa ediyoruz" sloganı etrafında şekillenecek seçim çalışmaları da konuşuldu.
HATAY İÇİN ÖZGÜN BİR PROJE
Bu kapsamda toplantıda Hatay için özellikle özgün bir çalışma yapılması planlandı. Şehrin kültürel yapısının korunacağı, asrın felaketinin Türkiye Yüzyılı dayanışması ve kararlığı ile yenileceği ifade edildi. Fay hatlarının yeşil alana döndürülmesi üzerinde durulurken, başta Hatay olmak üzere tüm illerde nüfusun demografinin değişmemesine önem veriliyor.
Geri dönüş projeleri yapılması planlanırken, geri dönüş projesi kapsamında "iş yerim projesi" üzerinde çalışılıyor. "Hataylılar Hatay'a" sloganı ile depremde yıkılan evlerin güvenli şekilde yapılmaları, kültürel değerlere uygun şekilde projelendirilmesi üzerine duruldu.
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