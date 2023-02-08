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Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremden etkilenen Hatay'da

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Giriş: 08.02.2023 19:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7.7'lik Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Başkan Erdoğan, Onikişubat Stadyumu'nda AFAD tarafından kurulan çadır kentte ve bölgede incelemelerde bulundu. Buradaki temaları sonrası Başkan Erdoğan depremden etkilenen bir diğer ilimiz Hatay'da incelemelerde bulundu.
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