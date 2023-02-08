08 Şubat 2023, Çarşamba
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremden etkilenen Hatay'da
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7.7'lik Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Başkan Erdoğan, Onikişubat Stadyumu'nda AFAD tarafından kurulan çadır kentte ve bölgede incelemelerde bulundu. Buradaki temaları sonrası Başkan Erdoğan depremden etkilenen bir diğer ilimiz Hatay'da incelemelerde bulundu.