TOKİ Deprem konutları ne zaman, nerelere yapılacak? Hatay, Gaziantep, ve Adıyaman'a kaç konut yapılacak? İl ve ilçe konut sayıları...

"TOKİ deprem konutları ne zaman yapılacak, başladı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı.Kahramanmaraş merkezli büyük depremler nedeniyle 40 binin üzerinde can kaybı yaşanırken birçok binada da ağır hasar oluştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk etapta TOKİ tarafından yapılacağı açıklanan deprem konutları depremzedelerin gündeminde yer alıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından inşa edilecek olan konutların 1 yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor. Peki, deprem konutları nerelere yapılacak? Gaziantep, Kilis, Adıyaman'a kaç konut yapılacak? İşte, deprem bölgesinde il ve ilçelerin konut sayıları...