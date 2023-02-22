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Haberler Galeri TOKİ Deprem konutları ne zaman, nerelere yapılacak? Hatay, Gaziantep, ve Adıyaman'a kaç konut yapılacak? İl ve ilçe konut sayıları...

TOKİ Deprem konutları ne zaman, nerelere yapılacak? Hatay, Gaziantep, ve Adıyaman'a kaç konut yapılacak? İl ve ilçe konut sayıları...

"TOKİ deprem konutları ne zaman yapılacak, başladı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı.Kahramanmaraş merkezli büyük depremler nedeniyle 40 binin üzerinde can kaybı yaşanırken birçok binada da ağır hasar oluştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk etapta TOKİ tarafından yapılacağı açıklanan deprem konutları depremzedelerin gündeminde yer alıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından inşa edilecek olan konutların 1 yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor. Peki, deprem konutları nerelere yapılacak? Gaziantep, Kilis, Adıyaman'a kaç konut yapılacak? İşte, deprem bölgesinde il ve ilçelerin konut sayıları...

Giriş Tarihi: 22.02.2023 09:38
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TOKİ Deprem konutları ne zaman, nerelere yapılacak? Hatay, Gaziantep, ve Adıyaman’a kaç konut yapılacak? İl ve ilçe konut sayıları...

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem nedneiyle 11 ilimiz büyük sarsıntıya uğradı.Deprem nedeniyle birçok ilde binalarda yıkım gerçekleşti. Başkan Erdoğan tarafından ilk etapta TOKİ tarafından yapılacağı açıklanan deprem konutları ne zaman yapılacak? sorusu depremzedeler tarafından gündeme getiirldi.. Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken evler için ilk etap tarihi açıklandı. Peki, deprem konutları ne zaman, nerelere yapılacak? İşte, haberin ayrıntıları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Deprem konutları ne zaman, nerelere yapılacak? Hatay, Gaziantep, ve Adıyaman’a kaç konut yapılacak? İl ve ilçe konut sayıları...

HANGİ İLDE KAÇ TANE KONUT YAPILACAK?

Kahramanmaraş merkezli depremlerle yıkılan illerin yeniden inşası için atılan adımlar hızlandı. Toplu Konut İdaresi, depremin vurduğu 11 ilde 199 bin 739 konut inşaatına mart ayında başlayacak. Özdemir, sektörün bugün Bakan Kurum'la Gaziantep'te bir araya geleceğini belirterek, "Bölgede 13 milyon ton çimentoya ihtiyaç var. Bütün koordinasyon sağlandı.

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TOKİ Deprem konutları ne zaman, nerelere yapılacak? Hatay, Gaziantep, ve Adıyaman’a kaç konut yapılacak? İl ve ilçe konut sayıları...

Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Malatya'da 44 bin 770, Hatay'da 40 bin 426, Adıyaman'da 25 bin 882, Gaziantep'te 10 bin 544, Osmaniye'de 9 bin 550, Diyarbakır'da 6 bin, Elazığ'da 3 bin 750, Adana'da 2 bin 500, Şanlıurfa'da 3 bin, Kilis'te 250 konut yapılacak.

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TOKİ Deprem konutları ne zaman, nerelere yapılacak? Hatay, Gaziantep, ve Adıyaman’a kaç konut yapılacak? İl ve ilçe konut sayıları...

DEPREM KONUTLARI NASIL OLACAK?

Oturulamaz her evi yeniden yapıp sahiplerine teslim edeceğiz. TOKİ bu depremden alnının akıyla çıkmış bir kurumumuzdur. Son afette yıkılan tüm binaların yüzde 98'inin 1999 öncesi inşa edilen olması, bina standartı konusunda kat ettiğimiz ilerlemeyi göstermekle işi sıkı tutmamızı hatırlatıyor.

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TOKİ Deprem konutları ne zaman, nerelere yapılacak? Hatay, Gaziantep, ve Adıyaman’a kaç konut yapılacak? İl ve ilçe konut sayıları...

Kaybedecek tek bir dakika olmadığı bilinciyle hasar tespiti biten yerde inşaat çalışmalarına geçeceğiz. Mart başı 30 bin konut inşasına başlayabiliyoruz. Birkaç ay içerisinde fay hattı uzağında tüm hatların inşasına geçilmiş olacaktır.