24 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kurmaylarına talimat! Yeniden yapılandırmanın sloganı şekillendi | Müteahhitlere yeni belge: O dönem bitiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kurmaylarına talimat! Yeniden yapılandırmanın sloganı şekillendi | Müteahhitlere yeni belge: O dönem bitiyor

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 24.02.2023
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan kurmaylarına talimat! Yeniden yapılandırmanın sloganı şekillendi | Müteahhitlere yeni belge: O dönem bitiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık 7 saat süren bir toplantı gerçekleştirildi. Türkiye'de kentsel dönüşüm, afetlere hazırlık, afet yönetimi, imar planları yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluğu ile halkın bilinçlendirilmesi dâhil olmak üzere her açıdan yeniden bir inşa süreci başlıyor.

Sistemik bir inşa sürecine girilirken, her alanda yapılandırılma olacak. Önceki akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık 7 saat süren bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda Türkiye'yi yeniden inşa süreci ile ilgili atılması gereken adımlar konuşuldu. Sahada teşkilatların çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda "Türkiye'yi yeniden inşa ediyoruz" sloganı etrafında şekillenecek seçim çalışmaları da konuşuldu.



HATAY İÇİN ÖZGÜN BİR PROJE
Bu kapsamda toplantıda Hatay için özellikle özgün bir çalışma yapılması planlandı. Şehrin kültürel yapısının korunacağı, asrın felaketinin Türkiye Yüzyılı dayanışması ve kararlığı ile yenileceği ifade edildi. Fay hatlarının yeşil alana döndürülmesi üzerinde durulurken, başta Hatay olmak üzere tüm illerde nüfusun demografinin değişmemesine önem veriliyor.

Geri dönüş projeleri yapılması planlanırken, geri dönüş projesi kapsamında "iş yerim projesi" üzerinde çalışılıyor. "Hataylılar Hatay'a" sloganı ile depremde yıkılan evlerin güvenli şekilde yapılmaları, kültürel değerlere uygun şekilde projelendirilmesi üzerine duruldu. Proje sürecinin şeffaf ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için koronavirüs dönemindekine benzer bir bilim kurulunun oluşturulmasının gündeme getirildiği öğrenildi.



"SIKI ÇALIŞIN HIZ KESMEYİN"
Büyük Türkiye'yi inşa sürecinin hemen başlatılmasını isteyen Başkan Erdoğan'ın bakanlara ve kurmaylarına talimat verdiği, başta deprem olmak üzere seçim konusunda da "Sıkı çalışın, hız kesmeyin, bu işi sonuna kadar takip edin ve bu işi bırakmayın" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

AK Parti kurmayları, 14 Mayıs tarihinde seçimlerin yapılmasını isteyen Başkan Erdoğan'ın depremzedeleri asla yalnız bırakmayacağı, sık sık bölge ziyaretlerinde bulunacağı, AK Parti teşkilatlarının da saha çalışmalarını hızlandıracağı bilgisini paylaştı.


YENİDEN YAPILANDIRMANIN SLOGANI 'HEMEN ŞİMDİ'
Deprem bölgelerinde teşkilatlar sahanın fotoğrafını çekti, vatandaşların talepleri alındı, şikayetlerine kulak verildi. Yeniden yapılanmanın sloganının da şekillendiği toplantıda "hemen şimdi" üzerine duruldu. "Türkiye için hemen şimdi", "Deprem illeri hemen şimdi", "Hatay hemen şimdi", "Kahramanmaraş hemen şimdi", "İstanbul hemen şimdi" şeklinde devam edeceği belirtildi.



'İSTEDİ YAPTIK' DÖNEMİ BİTECEK
Türkiye'de zemin etütlerinin gözden geçirilmesi masaya yatırıldı. Bunun için gerekli teknolojinin hızlı bir şekilde kullanılması planlandı, mevzuat tıkanıklıklarının değiştirilmesi ele alındı.

Bu doğrultuda "dirençli toplum, dirençli şehirler" sloganı işlenecek. Toplantıda ayrıca müteahhitler için özel bir akreditasyon belgesinin de gündeme geldiği belirtildi. "Müteahhit istedi, vatandaş istedi böyle yaptım" dönemi kapanacak. Önümüzdeki günlerde Başkan Erdoğan ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un projelerin detaylarını paylaşmaları bekleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA