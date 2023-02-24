Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan kurmaylarına talimat! Yeniden yapılandırmanın sloganı şekillendi | Müteahhitlere yeni belge: O dönem bitiyor





HATAY İÇİN ÖZGÜN BİR PROJE

Bu kapsamda toplantıda Hatay için özellikle özgün bir çalışma yapılması planlandı. Şehrin kültürel yapısının korunacağı, asrın felaketinin Türkiye Yüzyılı dayanışması ve kararlığı ile yenileceği ifade edildi. Fay hatlarının yeşil alana döndürülmesi üzerinde durulurken, başta Hatay olmak üzere tüm illerde nüfusun demografinin değişmemesine önem veriliyor.