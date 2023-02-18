Barış Atay ve sol örgütler Hatay’ı enkaz altında bıraktı! 9 yıl boyunca hükümetin çalışmasını engellemişler! İşte Sözcü’nün unutturmak istediği gerçek

MAHKEME ÖNCE BAKANLIĞIN SONRA İSE CUMHURBAŞKANLIĞININ KARARINI İPTAL ETTİ

Hatay İskenderun'da yapılacak olan riskli mahalle çalışması ile ilgili süreç direniş sonrası yargıya taşındı. Mahkeme 2017 yılında Bakanlığın riskli mahalle kararını iptal etti. 2022 yılında ise Cumhurbaşkanlığı'nın benzer kararı yine mahkemece reddedildi.

SOL ÖRGÜTER GALİBİYET NARALARI ATTI, BUGÜN O BÖLGE YERLEBİR!

Bakanlığın riskli mahalleleri belirlemek için hayata geçirmek istediği çalışma sol örgütlerin engellemesi ve mahkeme kararı ile durdu. Sol örgütler bu gelişme sonrası galibiyet kutlamaları yaptı, sevinç naraları attı. 13 Şubat'ta depremin en sert vurduğu noktalar arasında sol örgütlerin ve Barış Atay'ın sevinç çığlıkları attığı o bölge de yer aldı.

SÖZCÜ GERÇEKLERİ ÇARPITTI

Sözcü bugün manşetinde bir çarpıtma habere imza attı. Daha önce bölgede sol örgütlerce engellenen çalışmalar ve mahkeme kararı görmezden gelindi. Kararın geçen yıl kaldırıldığı iddia edildi. 'Deprem bölgesi riskli değilmiş' başlıklı haberdeki çarpıtmalar kısa süre içinde ortaya çıkarıldı.

BARIŞ ATAY SKANDALIN ARDINDAN SOSYAL MEDYADA YERDEN YERE VURULDU