Barış Atay ve sol örgütler Hatay'ı enkaz altında bıraktı! 9 yıl boyunca hükümetin çalışmasını engellemişler! İşte Sözcü'nün unutturmak istediği gerçek
Hatay depremde en fazla yıkıma uğrayan şehir oldu. Bugün Başkan Erdoğan ve AK Parti hükümetinin "riskli bölgelerde neden gereken çalışmaların yapılmadığı" sorusu üzerinden başlatılan kara propaganda, dönüp dolaşıp sahiplerini buldu. Türkiye İşçi Partisi milletvekili Barış Atay'ın başını çektiği büyük skandal, Hatay'da yaşanan facianın boyutunu gözler önüne serdi. Bakanlık 2013 yılında Hatay şehrinde riskli bölgeleri belirlemek için önemli bir çalışma yapmak istedi. Barış Atay ve bir grup sol örgüt, yapılacak çalışmayı engelledi. Olay yargıya taşındı. Mahkeme sırasıyla önce 2017 yılındaki Bakanlığın kararını ardından da 2022 yılında Başkan Erdoğan'ın kararını iptal ederek bölgenin imar çalışmalarına izin vermedi. Sonucun ardından zafer sloganları atan Atay ve sol örgütler bugün depremde enkaz şehre dönen Hatay'ın en büyük sorumlusu olarak sosyal medyada büyük tepki gördü. Öte yandan Sözcü gazetesi ise yapılmak istenen çalışmaları engelleyen Atay ve ekibi yerine Hatay'da yaşananları Başkan Erdoğan'ın omuzlarına bırakmak için büyük operasyona imza attı.
Hatay'ın İskenderun ilçesi depremin en sert vurduğu ve en ağır hasar bıraktığı noktalardan biri... 2013 yılında Hatay İskenderun'da riskli mahallelerin belirlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Ancak burada sol örgütlerin kışkırtmalarına TİP'li Barış Atay başta olmak üzere birçok muhalif destek verdi ve bu çalışma yapılamadı. Mahkeme 2017 yılında Bakanlığın, 2022 yılında ise Cumhurbaşkanlığı'nın 'Riskli mahalle' kararını iptal etti. Sol örgütler ve Barış Atay'ın başını çektiği muhalifler galibiyet naraları atarken bu mahallelerde kentsel dönüşüm gerçekleşemedi ve depremde büyük yıkım yaşandı.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 2013'TE HAREKETE GEÇTİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2013 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde riskli mahallelerin belirlenmesi için harekete geçti. Riskli mahalleler belirlenecek, yapılar kentsel dönüşümle yenilenecekti.
SOL ÖRGÜTLER VE MUHALİF SİYASETÇİLER ENGELLEDİ
Bakanlık, büyük bir direnç ile karşılaştı. Bunun nedeni ise TİP'li Barış Atay'ın başını çektiği muhalif bazı siyasiler ile sol örgütlerin bölge halkını kışkırtmasıydı. Kamuoyu türlü çarpıtmalar ile yanlış bilgilendirildi ve Bakanlığın riskli mahalle belirleme çalışması sonuca ulaşamadı.
MAHKEME ÖNCE BAKANLIĞIN SONRA İSE CUMHURBAŞKANLIĞININ KARARINI İPTAL ETTİ
Hatay İskenderun'da yapılacak olan riskli mahalle çalışması ile ilgili süreç direniş sonrası yargıya taşındı. Mahkeme 2017 yılında Bakanlığın riskli mahalle kararını iptal etti. 2022 yılında ise Cumhurbaşkanlığı'nın benzer kararı yine mahkemece reddedildi.
SOL ÖRGÜTER GALİBİYET NARALARI ATTI, BUGÜN O BÖLGE YERLEBİR!
Bakanlığın riskli mahalleleri belirlemek için hayata geçirmek istediği çalışma sol örgütlerin engellemesi ve mahkeme kararı ile durdu. Sol örgütler bu gelişme sonrası galibiyet kutlamaları yaptı, sevinç naraları attı. 13 Şubat'ta depremin en sert vurduğu noktalar arasında sol örgütlerin ve Barış Atay'ın sevinç çığlıkları attığı o bölge de yer aldı.
SÖZCÜ GERÇEKLERİ ÇARPITTI
Sözcü bugün manşetinde bir çarpıtma habere imza attı. Daha önce bölgede sol örgütlerce engellenen çalışmalar ve mahkeme kararı görmezden gelindi. Kararın geçen yıl kaldırıldığı iddia edildi. 'Deprem bölgesi riskli değilmiş' başlıklı haberdeki çarpıtmalar kısa süre içinde ortaya çıkarıldı.
BARIŞ ATAY SKANDALIN ARDINDAN SOSYAL MEDYADA YERDEN YERE VURULDU
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