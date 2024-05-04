Bozkırın korkusuz gözcüleri! İşte Anadolu’nun aslanları…

Aksaray Malaklısı ve Sivas Kangalı… Her ikisi de yüzyıllardır Anadolu insanının koruyucusu oldu, bozkırın gözcülüğünü yaptı. Aksaray Malaklısı; dünyanın en büyük çoban köpeği unvanına sahip. Bacak ve ayakları kalın, kafası büyük, dudağı sarkık. Aksaray yöresinde dudağa "malak" dendiğinden bu adı almıştır. Ürkütücü görünümünün arkasında sevecen dost yanlısı bir karakter var. Bu türün yavrusunun yetişkin hale gelmesi 42 ayı buluyor. Sivas Kangalı’nın Babiller'den bu yana varlığını sürdürdüğü bilinmektedir. Sürü kontrolünde en iyisi. Sürüyü gütmez korur. Bir kangal ısırdığında 336 kg basınç uygulayabilir. Bu basınç dünyadaki köpekler üzerinde en yüksek seviye. Kurdun kokusunu 1 km öteden alan kangallar dünyada kurt ile mücadele eden tek köpek ırkı. Kangal anne babalarının kokusunu asla unutmaz. Kangallar koruma konusundaki üstün başarısını dünyaya kanıtladı. İşte Anadolu’nun aslanları…

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