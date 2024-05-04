Antalya’daki teleferik faciasının bilirkişi raporları ortaya çıktı! Bakımını yapan da denetleyen de aynı firma

BAKIM YAPAN VE DENETLEYEN FİRMA AYNI KİŞİYE AİT

Teleferiklerin yıllık bakımlarını yapan şirketin, yönetmelik gereği üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği saptandı. Ayrıca teleferiğin bakımlarını yapan firma ile denetimlerini gerçekleştiren firmanın aynı kişiye ait olduğu da ortaya çıktı.