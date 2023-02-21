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Başkan Erdoğan Hatay'daki deprem sırasında afet koordinasyon merkezindeydi

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Giriş: 21.02.2023 00:28
Güncelleme:21.02.2023 00:38
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen şehirler arasında yer alan Hatay'da, akşam saatlerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki yeni deprem meydana geldi. Deprem sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli AFAD koordinasyon merkezindeydi. Deprem sırasında yaşananlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Erdoğan deprem sırasında afet merkezindeydi
Erdoğan deprem sırasında afet merkezindeydi
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Depremin net görüntüsü araç kamerasında
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