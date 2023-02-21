21 Şubat 2023, Salı
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Başkan Erdoğan Hatay'daki deprem sırasında afet koordinasyon merkezindeydi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen şehirler arasında yer alan Hatay'da, akşam saatlerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki yeni deprem meydana geldi. Deprem sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli AFAD koordinasyon merkezindeydi. Deprem sırasında yaşananlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.