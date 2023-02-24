Hataylı depremzedeler geçici konutlarının kapısını A Haber'e açtı: "Erdoğan'ı görürsem elini öpeceğim"

"ALLAH ERDOĞAN'DAN RAZI OLSUN"

Buradan araba geçse çocuklar korkuyor, deprem oldu zannediyorlar. Çok memleket gördüm, namazımı kılmak için kalktım, ufak bir sallantı oldu geçecek zannettim. Büyük deprem olunca kıyamet kopuyor sandım. Çocuklar beni attı, gökyüzünde bambaşka kıpkırmızı bir ışık vardı.

Oğlum beni kaldırdı oradan, engelli oğlum var o kaçamazdı. Komşumuzun kolu kopmuştu, kan akıyordu.

Çok şükür ki hayattayız. Çok acı günler gördük ama böyl

esini görmedik. Devletimizi suçlayamam, Allah razı olsun. Herkese yardım ediyor Tayyip Erdoğan. Evlerimiz olacak inşallah.