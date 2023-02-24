Hataylı depremzedeler geçici konutlarının kapısını A Haber'e açtı: "Erdoğan'ı görürsem elini öpeceğim"
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin en çok vurduğu yer olan Hatay'da evleri yıkılan Perktaş ailesi, geçici barınma noktalarının kapısını A Haber'e açtı. Evlerinin hemen yanında kendi imkanlarıyla bir barınak kuran aile, devletin ilk andan itibaren yanlarında olduğunu vurgulayıp Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Aile büyüğü Esma Perktaş, A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu'na yaptığı açıklamada, "Her şeyimiz var, her şey yetişti. Devletimiz asker, polisiyle her şeyiyle yardım etti." deyip Başkan Erdoğan'ı gördüğü yerde elini öpeceğini dile getirdi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 43 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti, 108 binden fazla kişi de kurtarıldı.
Depremin en çok etkilediği şehirlerin başında yer alan Hatay'daki depremde evlerini kaybeden Perktaş ailesi, A Haber canlı yayınına konuk oldu.
Depremde yakın akrabalarını kaybettiklerini, geçim kaynaklarının enkaz altında kaldığını vurgulayan Esma Perktaş, her şeyin düzeleceğini söyleyip Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a dua ederek teşekkürlerini iletti.
Başkan Erdoğan için, "Görsem elini öpeceğim" diyen Esma teyze, "Her şeyimiz var, her şey yetişti. Devletimiz asker, polisiyle her şeyiyle yardım etti." diye konuştu.
"EKİP BİÇECEKLERİMİZ ENKAZ ALTINDA KALDI"
Torununun inşa ettiği baraka evde şimdilik rahat olduklarını ifade eden Perktaş ailesi A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu'na yaptıkları açıklamada şunları dile getirdi:
"Torunum meslek lisesinde okudu. Uçan çatılardan böyle bir barınak yaptık. Ufacık bir sarsıntı olduğunda çocuklar korkuyor.
Her şeyimiz enkaz altında kaldı, onları kurtaramaz bir şey ekip biçemezsek çok zorlanacağız. 5 yakınımızı kaybettik, köyümüzde taş üstünde taş kalmadı.
Her şeyimiz var, her şey yetişti. Görsem elini öpeceğim. Devletimiz asker, polisiyle her şeyiyle yardım etti.
"ALLAH ERDOĞAN'DAN RAZI OLSUN"
Buradan araba geçse çocuklar korkuyor, deprem oldu zannediyorlar. Çok memleket gördüm, namazımı kılmak için kalktım, ufak bir sallantı oldu geçecek zannettim. Büyük deprem olunca kıyamet kopuyor sandım. Çocuklar beni attı, gökyüzünde bambaşka kıpkırmızı bir ışık vardı.
Oğlum beni kaldırdı oradan, engelli oğlum var o kaçamazdı. Komşumuzun kolu kopmuştu, kan akıyordu.
Çok şükür ki hayattayız. Çok acı günler gördük ama böyl
esini görmedik. Devletimizi suçlayamam, Allah razı olsun. Herkese yardım ediyor Tayyip Erdoğan. Evlerimiz olacak inşallah.
"BİZ YARDIM ALMAKTAN UTANIRIZ"
Böyle bir deprem görmedik, dedelerimizden de duymadık. Bomba atıldı sanki. Traktörü olan ahırı olan evine yakın koyar onlar da yıkıldı. Sıfırız, neyle başlayacağız. Yine de şükürler olsun devletimiz milletimiz var olsun. Biz yardım almaktan utanırdık. Devletten gelecek dediler ama mal mülk sahibiydik nasıl alacağız?"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aylarca bekleyenler kazandı! 5.250, 6.750, 7.500 TL ödemeleri başvuru yapan cüzdanına koyacak! Acele edin son 3 gün...
- 4A 4B 4C emeklisine 2'li ikramiye müjdesi! Totalde tam 2.200 TL toplu para alacaksınız!
- Sivas'ta DEPREM | Sivas Gürün deprem mi oldu? Kaç şiddetinde meydana geldi? 24 Şubat KANDİLLİ AFAD son dakika
- ATEŞ KUŞLARI ATV CANLI İZLE | 24 Şubat Ateş Kuşları HD, kesintisiz, şifresiz canlı seyret! TEK PARÇA FULL... 5. bölüm izleme linki...
- Diyet listenizden sakın eksik etmeyin! Hem tok tutuyor hem de cayır cayır yağ yakıyor! 1 fincanı bile yeterli...
- TV YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT 2023 | Bugün hangi diziler var? ATV, SHOW TV, STAR TV, Kanal D, TV8... Televizyon yayın akışı! Cuma yayınlanan dizi ve film listesi...
- Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? 24 Şubat bu akşam var mı yok mu? Ferit Seyran'ın hislerine ne cevap verecek? 21. bölümü saat kaçta? Yayın akışı...
- 4A 4B 4C'li Emekli promosyonları baştan sona güncellendi! Emekli promosyon ödemelerinde imzalar atıldı! Türkiye Finans, Kuveyttürk, Garanti BBVA...
- 2. el konut kredisi nasıl alınır? Şartları neler, kimler yararlanabilir? Düşük faizli konut kampanyası işlemleri başladı! Esnek ödeme uygulaması...
- Orta hasarlı binalar yıkılacak mı? Hasar Dereceleri neler? Az hasarlı, hasarsız ne demek?
- KPSS 2023 başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? KPSS 2023 lisans, önlisans, ortaöğretim sınavı hangi tarihte yapılacak?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz başladı mı? Yemekteyiz yeni bölüm ne zaman, bugün mü? Yayın tarihi...