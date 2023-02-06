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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremin detaylarını açıkladı! Kaç kişi hayatını kaybetti? O illere doğal gaz verilemeyecek

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Giriş Tarihi: 06.02.2023 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremin detaylarını açıkladı! Kaç kişi hayatını kaybetti? O illere doğal gaz verilemeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgesi için tüm imkanlar seferber edilirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay son gelişmeleri aktardı. Ankara'da basına açıklamalarda bulunarak Kahramanmaraş merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin detaylarını anlatan Oktay, "284 kişinin vefat etti, 2 bin 323 kişi ise yaralandı" dedi. Oktay, Kahramanmaraş-Gaziantep doğal gaz hattında sorun olduğunu, birkaç gün doğalgaz verilemeyeceğini de duyurdu.

Kahramanmaraş depremi sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bilançoyu açıkladı. Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta 70 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade eden Oktay, diğer illeri de tek tek saydı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları şöyle:

Depremin ardından bakanlarımız bölgeye gitti. Son derece ağır hava şartlarıyla mücadele ediyoruz. Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Maraş'ta 200 kişi yaralandı. 300 bina yıkıldı.Hatay'da 4 kişi vefat etti.

284 KİŞİ VEFAT ETTİ 2 BİN 323 KİŞİ YARALI

Burada kesinleşmedikçe bu sayıları doğrudan sizlerle paylaşmak istemiyoruz. Her biri bir can. Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralımız var. Osmaniye'de 20 kaybımız var, 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 13 kaybımız, 22 yaralımız, 100 yıkılan binamız. Diyarbakır'da 14 kaybımız var. Urfa'da 18 kaybımız, 200 yaralımız ve 60 yıkılan bina var. Gaziantep'te 80 kaybımız, 600 yaralımız var. Kilis'te 8 yaralımız, Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız var.

Malatya'da da yine 47 kaybımız 550 yaralımız, 300 yıkılan binamız var. Toplam 284 vefatımız, 2 bin 23 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var. Toplam 2786 arama kurtarma ekibimiz sahada, her an bu sayı artıyor.

"OKULLARIMIZ VE YURTLARIMIZ SAPASAĞLAM AYAKTA"

Barınma itibarıyla gerek bölgelere çadır, battaniye sevkiyatı yapıldı, yapılıyor. Ne yazık ki hastanelerimizle alakalı İskenderun Hastanesi eskiydi. İskenderun'daki hastanede bir yıkım söz konusu. Okullarımızın, yurtlarımız sapasağlam yerinde.

78 ARTÇI DEPREM OLDU

Hatay havalimanı uçuşlara kapalı. Artçı deprem konusunda 78 artçı deprem sözkonusu... 6'dan büyük 3 artçı deprem, 5'ten büyük 8 artçı oldu.

"BİRKAÇ GÜN GAZ VEREMEYEBİLİRİZ"

Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'ta doğalgaz akışı durdurulmuştur. Bakım onarım çalışmaları hızla başlayacak. Bölgedeki doğalgaz dağıtım şirketleri ile gerekli koordinasyon kuruldu. Hastane ve fırın gibi kritik tesislere LNG denilen sıvılaştırılmış gaz sunuluyor. Maraş ve Antep doğal gaz iletim hattındaki hasarın onarımı birkaç gün sürebilir. Farklı tedbirler üzerinde çalışıyoruz.

YARDIMLAR SADECE AFAD ÜZERİNDEN

Vatandaşlarımızdan yoğun talep alıyoruz. Nasıl yardım edebiliriz diyorlar. İstismar edilmemesi için tedbiri önceden aldık. AFAD bünyesinde yardımlar toplarnarak koordine edilecek. AFAD'ın sitesinden yardım numaraları duyurulacak. Vatandaşlarımızı AFAD üzerinden yardım yapmaya teşvik etmek istiyoruz.

Şiddeti yüksek bir deprem. Tüm milletimize başsağlığı diliyorum.

SORU-CEVAP

-Afet Bölgesi ilanı ve son durum

Genel afet bölgesi kararı alınacaktır. Okullarımızın tatil edilmesi hususu var. Cumhurbaşkanımıza da durumu arz etti. Hasarın etkinlik düzeyine göre okulların tatil süresini belirleyeceğiz. Bugün ya da yarın açıklarız.

- Hatay'daki yangın

Bendeki bilgi yangının söndürüldüğüne ilişkin.

Ülkelerden yardım teklifleri

Birçok ülkeden yardım teklifleri var. Biz kurtarma ekibi anlamında bu desteği düşünüyoruz.

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