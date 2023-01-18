ABD Türkiye'ye F-16 satacak mı? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'de açıklama: NATO'nun çıkarına olduğu konusunda hemfikiriz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, iki ülke arasında enerji iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu. "ABD ile ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık." diyen Bakan Çavuşoğlu, "F-16'lar NATO ve ABD için de önemli. NATO'nun çıkarına olduğu konusunda hemfikiriz." diye konuştu. NATO'ya üyelikleri gündemde olan İsveç ve Finlandiya'dan somut adımlar beklediklerini dile getiren Çavuşoğlu, "İsveç yolun başında." diyerek son dönemdeki provokasyonlar sonrası net bir mesaj verdi. Bakan ayrıca, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadeledeki kararlığını Washington yönetimine ilettiklerini de dile getirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması 2. Bakanlar Toplantısı kapsamında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile başkent Washington'da bir araya geldi.
ENERJİ İŞ BİRLİĞİ VURGUSU
Bakan Çavuşoğlu görüşmenin ardından yaptığı açıklama, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile iki ülke arasında enerji iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.
YILDA İKİ KEZ TOPLANMA VURGUSU
Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantılarını kurumsallaştırmak ve yılda en az iki kez toplanmak üzere ABD'ye teklifte bulunduklarını söyledi.
ABD, TÜRKİYE'YE F-16 SATACAK MI?
Dışişleri Bakanı, "Blinken ile son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'ye F-16 satışının NATO'nun çıkarına olduğu konusunda hemfikiriz" diye konuştu.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ
Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için ise "Üçlü mutabakatın hayata geçirilmesi gerekiyor. Somut adımlar bekliyoruz, İsveç daha yolun başında" yorumunda bulundu.
TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU
Türkiye'nin YPG/PKK ile mücadelede kararlılığını ABD'ye ilettiklerini aktaran Dışişleri Bakanı, "Suriye'deki operasyonlar F-16 satışı için şart olarak önümüze getirilmedi." dedi.
SURİYE İLE İLİŞKİLER
"Suriye'deki son durumu da ele aldık. Vatandandaşlarımızın vize alımları ile ilgili konuları dile getirdik.
TAHIL KORİDORU
Ukrayna'daki tahıl koridorundaki durumu ve savaştaki son duruma ilişkin de görüş alışverişinde bulunduk. Birçok bölgesel ve uluslararası konularda da görüşme fırsatı bulduk. Görüşlerimizin büyük oranda örtüşmesinden memnuniyet duydum. Blinken'i Türkiye'ye davet ettim.
F-16 KONUSUNDA ÖN ŞART KONUŞULMADI
Finlandiya ve İsveç'in üyeliği ile ilgili üçlü ahitname imzaladık. Atılacak adımlar belli. F-16 konusunda da bir ön şart konuşulmadı. Bunların bağlantısı olmadığını, Kongre'ye de anlatılması gerektiğini söyledik. Kongrede farklı üyelerin engelleme süreçleri karşısında yönetim kararlı durursa bu iş çözülür. 'Kongre'de Menendez'in açıklamaları görülüyor, yönetim kararlı olursa bu iş çözülür' dedik.
ABD-YUNANİSTAN YAKINLAŞMASI
ABD'nin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde dengenin onların lehine bozulduğunu söyledik. Rum kesimi üzerindeki yaptırımı kaldırdılar. Türkiye-Yunanistan dengesinin fiiliyatta bozulduğunu görüyoruz. Sadece F-16 alım süreci ile ilgili söylemiyorum. Yunanistan silahsızlandırılmış adalara ABD'nin verildiği silahları yolluyor, ABD'den bir açıklama görmedik. ABD'nin bu ilişkilerde dengeli olması gerektiğini söylüyoruz. Blinken, 'Bu dengeyi koruyoruz' diye açıklama yaptı."
ABD STRATEJİK MEKANİZMASI HAKKINDA ORTAK AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye – ABD Stratejik Mekanizması'nın dördüncü toplantısı sonrasında ortak açıklama metni yayınladı.
Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Stratejik Mekanizma çerçevesinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal da ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Büyükelçi Victoria Nuland'la bir araya gelmiştir. Taraflar, geniş bir yelpazedeki ikili işbirliği hakkında kapsamlı bir diyalog gerçekleştirmiş ve NATO Müttefikleri olarak ortaklığımızın önemini vurgulamıştır. Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Blinken, ortaklıklarını ve Dışişleri Bakanlıkları üst düzey yetkilileri başkanlığında 17 Ocak 2023 tarihinde Vaşington'da kurumlararası katılımla gerçekleştirilen görüşmeleri temel almışlardır.
Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Blinken, somut ve sonuç odaklı ikili pozitif gündeme bağlılıklarını yinelemişlerdir. Bakanlar, Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonu dahil olmak üzere, Türkiye – ABD savunma ortaklığının güçlendirilmesini ele almışlardır. Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Blinken, Rusya'nın kabul edilemez savaşı karşısında Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne açık desteklerinin altını çizmişler; savaşı sona erdirecek bir çözüm bulunmasına yönelik desteklerini teyit etmişleridir.
ABD, Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'nin hayata geçirilmesindeki arabulucu rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etmiş ve iki taraf hayat kurtarıcı nitelikteki sözkonusu mekanizmanın küresel tahıl talebini karşılamaya yetecek kapasitede işletilmesi ihtiyacı üzerinde durmuştur. Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Blinken, Güney Kafkasya'da barışın ilerletilmesine yönelik eşgüdüm ve işbirliğinin artırılmasında mutabık kalmışlardır. Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Blinken, mevcut tehdit ve sınamalar karşısında NATO kapsamındaki eşgüdümün ve dayanışmanın artırılmasının yollarını ele almışlardır. Müttefikler olarak müşterek savunmanın yanısıra NATO'nun Açık Kapı Politikası'na yönelik süregelen bağlılıklarını yinelemişlerdir.
Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında, Finlandiya ve İsveç'in NATO İttifakı'na katılım başvurularının ilerletilmesi amacıyla imzalanan üçlü mutabakatın uygulanmasını görüşmüşlerdir. Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Blinken, Doğu Akdeniz'deki durumu ele almış ve istikrar ile iletişim kanallarının muhafazasının önemi üzerinde mutabık kalmıştır. Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Blinken, terörizmin her tür ve tezahürüyle mücadele gerekliliğini teyit etmiştir. Bu bağlamda Türkiye ve ABD, kolluk kuvvetleri ve bilgi paylaşımına dayanan mevcut işbirliği temelinde, Stratejik Mekanizma bünyesinde terörizmle mücadele istişareleri düzenlenmesini planlamaktadır.
Bakan Blinken, 13 Kasım 2022 tarihinde İstanbul'da yaşanan terör saldırısını bir kez daha kınamış ve ABD'nin, Türkiye'yle terörle mücadelesinde omuz omuza durduğunu teyit etmiştir. Taraflar, başta PKK ve DEAŞ olmak üzere, terör örgütleriyle mücadele çabalarında yakın eşgüdüm ve işbirliğinin korunmasını öngörmüştür. Taraflar, Suriye krizinin tüm veçhelerini ele almış ve Türkiye ile ABD'nin, 2254 sayılı BMGK kararı doğrultusunda Suriyelilerin öncülüğündeki bir siyasi sürece bağlılıklarını tekrarlamıştır. Taraflar, Suriye'ye yönelik sınırötesi insani yardım mekanizmasının süresini uzatan son BM Güvenlik Konseyi kararını memnuniyetle karşılamıştır.
Her iki taraf ayrıca, artan ekonomik ve güvenlik işbirliği yoluyla bölgesel istikrar ve bağlantılar tesis edilmesi ihtiyacı da dahil olmak üzere, Ortadoğu ve Afrika'ya ilişkin daha geniş kapsamlı konuları da görüşmüştür.
Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Blinken, Türkiye-ABD ikili ticari ilişkilerinde devam eden büyümeyi takdirle karşılamıştır. Ekonomik işbirliği ve mevcut ikili mekanizmalar yoluyla bölgesel ve küresel ekonomik fırsatların değerlendirilmesinin önemini yinelemişlerdir. Taraflar, enerji güvenliğini güçlendirmek ve temiz enerjiye dayalı bir geleceğe geçiş amacıyla İklim ve Enerji Diyaloğu tesisini desteklemiştir. Türkiye ve ABD, ikili pozitif gündemdeki ivmenin korunması ve ilerlemenin değerlendirilmesi için Stratejik Mekanizma kapsamındaki temasları sürdürmeye karar vermiştir. Her iki taraf, Stratejik Mekanizma kapsamında, en üst düzey dahil olmak üzere, artan ikili görüşmeleri memnuniyetle karşılamaktadır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli ikramiyesi 2023 ne kadar, kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı?
- Arka Sokaklar bu hafta yayınlanacak mı? Arka Sokaklar neden yok, final mi yaptı?
- İOKBS burs ne kadar, kaç TL oldu 2023? İOKBS 2023 ödemeleri ne zaman yatacak?
- ZTK çeyrek final kura çekimi ne zaman 2023? ZTK çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?
- Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix'ten onay geldi...
- Teşekkür takdir belgesi kaç puanla alınır 2023? Lise, ortaokulda teşekkür belgesi nasıl alınır? MEB teşekkür takdir belgesi sorgulama…
- EYT sonrası kritik detay netleşti! Staj sigorta başlangıç sayılacak mı? 1999 - 2000 - 2001 sigorta girişliler dikkat! Staj, çıraklık, stajyer statüsü...
- Çarşı ve Mahalle Bekçisi 2023 alım ilanı yayımlandı! En az lise mezunları e-Devletten başvurabilir: İşte 1.250 bekçi alımı için aranan şartlar
- MEB TYP alımları ne zaman, açıklama geldi mi? MEB TYP personel alım tarihleri açıklandı mı?
- Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alım tarihi açıklandı mı?
- MSB 16 bin personel alımı ne zaman yapılacak 2023? MSB sözleşmeli er ve erbaş personel alım şartları açıklandı mı?
- MEB'den yarıyıl tatili öncesi son dakika açıklaması: İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiriyor! Bu yıl ilk defa yapılacak