Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli temaslar için ABD'de! Dünyanın gözü masadaki F-16 meselesinde
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmek ve kritik temaslarda bulunmak için ABD'ye geldi. Washington'da ikili görüşme gerçekleştirecek olan Bakan Çavuşoğlu'nun en önemli günde maddesi F-16'lar. Blinken ile yapılan ikili görüşmede ABD-Türkiye ilişkileri ve bölgesel konular da ele alınacak.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında ABD'ye geldi. Bakan Çavuşoğlu, ziyareti çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Washington'da ikili görüşme gerçekleştirecek.
Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması II. Bakanlar Toplantısını gerçekleştirmek, vatandaşlarımızla buluşmak ve temaslarda bulunmak üzere ABD'deyiz." ifadelerine yer verdi.
Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Ayrıca Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti talebi ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirmesi beklenen operasyonun da görüşmede gündeme gelmesi öngörülüyor.
HOUSTON VE NEW YORK'TA DA TEMASLARDA BULUNACAK
Çavuşoğlu'nun ayrıca Washington ve Houston'da düşünce kuruluşları temsilcileriyle ve Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmesi, Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğunun yeni kançılarya ofisinin açılışını gerçekleştirmesi planlanıyor.
Çavuşoğlu ziyaretinin son gününde ise New York'ta çeşitli temaslarda bulunacak, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ile görüşme gerçekleştirecek.
SÖZCÜ RYDER'DAN F-16 SÖZLERİ
Türkiye F-16'lar konusunda ABD'den istediğini alabilecek mi? Bu soruya yanıt ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder'dan yorum geldi. Ryder, Kongrede Türkiye'ye F-16 satışına yönelik itirazlara ilişkin, "Bu Kongrenin karar vereceği bir şey. Buradan onlara ne yapacaklarını söyleyemem. Tekraren dediğim gibi Türkiye ile ABD bir ittifakı paylaşıyorlar ve Türkiye sadece bölgede değil dünyada önemli bir ortaktır." mesajını verdi.
Sözcü Ryder, günlük basın toplantısında, Türkiye'ye yönelik F-16 satışlarına ilişkin karara yönelik soruları cevapladı.
Kararın ön inceleme için Kongreye gönderilmesi ve bu olası satışın iki ülke askeri ilişkilerinde ne ölçüde önemli olduğuna ilişkin soruyu yanıtlayan Ryder, kararın değerlendirme için Kongrenin önünde olduğunu dile getirdi.
"YAKIN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Ryder, "Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiye gelince, her zaman Türkiye'nin önemli bir ortak ve müttefik olduğunu söyledik. Dolayısıyla Türkiye'nin liderleri ile bu ilişkiyi güçlendirmek ve karşılıklı savunma ihtiyaçlarımızın dikkate alındığından emin olmak için yakın çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
ABD yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışını onaylaması ile Yunanistan'a F-35 uçaklarını satma planının ilişkili olup olmadığı sorusu üzerine Ryder, bu konuların birbirinden bağımsız olduğunu ve ABD'nin iki ülke ile de ilişkileri bulunduğunu kaydetti.
"TÜRKİYE SADECE BÖLGEDE DEĞİL DÜNYADA ÖNEMLİ BİR ORTAK"
Ryder, Kongrede bazı üyelerin Türkiye'ye F-16 satışına itiraz ettiği hatırlatılarak bu konuda Pentagon'un kongreye tavsiyede bulunup bulunmadığı sorusuna, "Bu Kongrenin karar vereceği bir şey. Buradan onlara ne yapacaklarını söyleyemem. Tekraren dediğim gibi Türkiye ile ABD bir ittifakı paylaşıyorlar ve Türkiye sadece bölgede değil dünyada önemli bir ortaktır." karşılığını verdi.
ABD UKRAYNA ASKERLERİNE PATRİOT EĞİTİMLERİ VERMEYE BAŞLADI
Tuğgeneral Ryder, ABD ordusunun Oklahoma eyaletindeki Fort Sill üssünde Ukrayna askerlerine Patriot hava savunma sistemleri için eğitim vermeye başladığını duyurdu.
(Fotoğrafta Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder)
Ryder, eğitimin birkaç ay süreceğini ve üsse 90 ile 100 arasında Ukrayna askeri geldiği bilgisini paylaştı.
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