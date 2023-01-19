19 Ocak 2023, Perşembe
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ABD Türkiye'ye F-16 satacak mı? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'de açıklama: NATO'nun çıkarına olduğu konusunda hemfikiriz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, iki ülke arasında enerji iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu. "ABD ile ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık." diyen Bakan Çavuşoğlu, "F-16'lar NATO ve ABD için de önemli. NATO'nun çıkarına olduğu konusunda hemfikiriz. İsveç ve Finlandiya'dan somut adımlar bekliyoruz. İsveç yolun başında." ifadelerini kullandı. Bakan ayrıca, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadeledeki kararlığını Washington yönetimine ilettiklerini de dile getirdi.