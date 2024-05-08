Okul müdürü İbrahim Oktugan'ın öldürülmesinde çarpıcı güvenlik detayı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı...
Eyüpsultan’da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak öldüren Irak uyruklu öğrenci tutuklanmak üzere adliyeye sevk edildi. Yaşanan vahşet sonrası Oktugan'ın öğrencileri müdürlerini anlatırken "İbrahim hoca çok iyiydi, yazık oldu hocaya. Normalde güvenlik vardı ama o da içeri gitti. İçeriye ne zaman gittiğini bilmiyorum ama aktif olarak çalışıyordu." ifadelerini kullandı. Diğer yandan Oktugan'ı öldüren öğrencinin ifadesi de ortaya çıktı. İşte ifadenin detayları...
Eyüpsultan'da Irak uyruklu öğrenci tarafından silahla vurularak ağır yaralanan özel lisenin müdürü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
ŞÜPHELİ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI
Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede yabancı uyruklu bir öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) silahla ateş etti.
Odasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli öğrenci polis ekiplerince yakalandı.
"NE OLUR AMBULANSI ARAYIN"
Görgü tanıklarından Sevil Küçük, bahçede çay içtikleri sırada bağırma sesi duyunca dışarıya çıktığını, bu sırada bir kadının, "Ne olur ambulansı çabuk arayın, ölüyor." diye bağırdığını ifade etti. Küçük, ardından ambulans ve polisin geldiğini, yaralının sedyeyle çıkarılarak ambulansa alındığını anlattı.
Küçük, şöyle devam etti:
"Olay yeri inceleme ekipleri geldi, öğrencileri dağıttı. Kimisi evine gitti, kimisinin velisi geldi aldı. Öğrenciler dağıldıktan sonra kapıyı kilitlediler, hastaneye gittiler. Durumu ağırmış."
Yunus Emre Tüynüklü de müdürün bir öğrenciyi okuldan kovduğunu duyduğunu belirterek, "Okula silahla gelmiş, müdürü bacağından ve karnından vurmuş." dedi.
OKULA SİLAHLA GELİŞ ANI KAMERADA
Okul müdürünü vuran öğrencinin ise liseye silahla geliş ve gidiş anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
TUTUKLAMA TALEBİ
Eyüpsultan'da okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla vurarak hayatını kaybetmesine neden olan suça sürüklenen çocuk, Savcılıktaki işlemlerinin ardından 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
ÖĞRENCİLERİ OKULA AKIN ETTİ
Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi'nde bulunan özel bir okulun müdürü İbrahim Oktugan (74) dün sabah saatlerinde, 5 ay önce okuldan kovulan 17 yaşındaki Y.K. tarafından odasında silahla vurularak öldürülmüştü. Yaşanan olayın ardından Oktugan'ın öğrencileri bugün okula akın etti.
"DÜN İLK KEZ GELDİ GÜVENLİK YERİNDE YOKTU"
Okulda oldukları sırada olayın gerçekleştiğini söyleyen bir öğrenci, Y.K.'nın 5 aydır okula gelip gelmediği sorusu üzerine, "Daha önce hiç gelmemişti, dün ilk kez geldi. Benim bir samimiyetim yoktu. İbrahim hoca çok iyiydi, yazık oldu hocaya. Artık diyecek bir şey yok. Normalde güvenlik vardı ama o da içeri gitti. İçeriye ne zaman gittiğini bilmiyorum ama aktif olarak çalışıyordu. Uzun zamandır çalışıyordu." dedi.
SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Suça sürüklenen çocuk Y.K.'nın Savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Y.K.'nın ifadesinde, ''2023'ün ilk döneminin ortalarında başka bir okuldan bu özel liseye kayıt oldum. Burada çeşitli sebeplerde hakkımda disiplin cezaları yazıldı, ben imzalamak istemedim. Aramızda sözlü bir tartışma yaşandı. Annemin üzerine yürümesi üzerine polisi de aradık, daha sonra okulu terk ettik ve olaydan sonra bir daha okula dönmedim. Bizden aldıkları parayı da geri vermediler. Bu olaydan dolayı yaşananları kendime yediremedim'' dedi.
10 BİN LİRAYA TABANCA ALDI
Olaydan 1 gün önce aynı okulda okuyan birini gördüğünü ve Aralık ayında yaşadığı olayın aklına geldiğini söyleyen Y.K. ifadesinin devamında, ''Tekrar sinir oldum. müdürün hala okulda olup olmadığını sordum. Hala orada çalıştığını söyleyince 4 Mayıs günü 10 bin lira karşılığında aldığım tabanca ile okula gitmeye karar verdim" dedi.
SİLAHI BARAJA ATMIŞ
Börek alacağını söyleyerek evden çıktığın söyleyen Y.K., "Okula gideceğimden kimsenin haberi yoktu. Kapıya geldiğimde selam verdim, bir anda kapı açıldı. Kimseye bir şey söylemeden hızlı bir şekilde müdürün odasına geçtim. Masada oturuyordu, beni görünce ayağa kalktı. Amacım ayaklarından vurmaktı ama bir anda kolunu havaya kaldırınca bana vuracağını düşünerek koluna doğru ateş ettim. 2 mermim vardı, ikisi de karnına geldi. Bana saldıracağını düşünerek ateş ettim. Sonrasında hızlıca odadan çıkıp geldiğim kapıya yöneldim ve silahı yere doğru tutarak 'peşimden gelmeyin' dedim. Kapıya koşup kapıyı zorladım, açılmayınca birinden açmasını rica ettim. Bir çocuk da kapıyı açtı. Benim amacım öldürmek değildi, dövmekti. Eve geçtim ve börek götürdüm. Üzerimi değiştirdim. Bir süre sonra da silahı ve telefonumu Alibeyköy Barajı'na attım'' ifadelerini kullandı.
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