Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD ziyaretine ilişkin açıklama: İlişkiler tüm yönleri ile ele alınacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’ye kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Çavuşoğlu’nun ziyareti kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında ikili bir görüşme yapacağı bildirildi. Çavuşoğlu- Blinken görüşmesinde, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmekte.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 17-20 Ocak 2023 tarihlerinde ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la 18 Ocak 2023 tarihinde Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Washington'da ikili bir görüşme yapacağı ifade edildi.
ABD İLE İLİŞKİLER TÜM YÖNLERİ İLE ELE ALINACAK
Çavuşoğlu- Blinken'ın görüşmesinde, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmekte.
TÜRK VATANDAŞLARLA BULUŞMA
Ziyaret kapsamında, ayrıca Bakan Çavuşoğlu'nun Washington ve Houston'da düşünce kuruluşları temsilcileriyle ve Türk vatandaşlarla biraraya gelmesi beklenmekte.
HOUSTON BAŞKONSOLOSLUĞU OFİSİ AÇILIYOR
Diğer yandan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğu'nun yeni kançılarya ofisinin açılışını gerçekleştirecek.
BM GÖRÜŞMESİ
Ziyaretinin son gününde ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta çeşitli temaslarda bulunacak, bu kapsamda BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ile bir görüşme yapacak.
Öte yandan, Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti öncesinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland başkanlığındaki heyetler arasında 17 Ocak 2023 tarihinde Washington'da istişareler gerçekleştirilecek.
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