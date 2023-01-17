Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD ziyaretine ilişkin açıklama: İlişkiler tüm yönleri ile ele alınacak

BM GÖRÜŞMESİ

Ziyaretinin son gününde ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta çeşitli temaslarda bulunacak, bu kapsamda BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ile bir görüşme yapacak.