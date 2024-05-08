Türkiye’nin sınır güvenliği dünyaya örnek! Bin 160 KM duvar, 60 bin personel…

Türkiye'nin sınır güvenliğinin en üst düzeye çıkarılması için doğu ve güneydoğu sınırının en riskli bölümlerine yapılan modüler beton duvarın uzunluğu 1.160 kilometreye, devriye yolu uzunluğu ise 1.234 kilometreye ulaştı. Güvenlik duvarını destekleyecek sistemlere de her geçen gün yenileri ekleniyor.