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Türkiye’nin sınır güvenliği dünyaya örnek! Bin 160 KM duvar, 60 bin personel…

ahaber.com.tr Aslı Bilger Kutludağ
Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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Türkiye’nin sınır güvenliği dünyaya örnek! Bin 160 KM duvar, 60 bin personel…

Türkiye'nin sınır güvenliğinin en üst düzeye çıkarılması için Doğu ve Güneydoğu sınırında inşa edilen modüler beton duvarın uzunluğu bin 160 kilometreye, devriye yolu uzunluğu ise bin 234 kilometreye ulaştı. Türkiye Batı sınırında da yeni önlemleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar…

Türkiye'nin sınır güvenliğinin en üst düzeye çıkarılması için doğu ve güneydoğu sınırının en riskli bölümlerine yapılan modüler beton duvarın uzunluğu 1.160 kilometreye, devriye yolu uzunluğu ise 1.234 kilometreye ulaştı. Güvenlik duvarını destekleyecek sistemlere de her geçen gün yenileri ekleniyor.

130 HABERLEŞME KULESİ

İçişleri Bakanlığı verilerine göre sınırlarda 715 kilometrelik aydınlatma sisteminin yapımı tamamlandı. Ayrıca 228 kilometre kamera ve algılayıcı sistemi kurulumu yapılan yeni aydınlatma sistemine entegre edildi. Bunun yanı sıra; Türkiye'nin Batı ve Doğu sınırlarında "Gözetleme Kapasitesinin Artırılması Projesi" doğrultusunda 211 gözetleme, 130 haberleşme kulesi inşa edildi.

PANEL ÇİTLER YAPILIYOR

2023 yılı sonu itibarıyla elektro optik kule sayısı 341'e ulaştı. Yine 497 set kablosuz sensör sistemi hudut birliklerinin kullanımına sunuldu. Sınırlarında gözetleme sistemlerinin daha etkin kullanılması için 100'den fazla asansörlü kule de yapıldı. Türkiye-Irak sınırındaki Habur ve Hezil çayları boyunca da yaklaşık 33 kilometrelik kısımda taş tahkimatlı sedde, devriye yolu ve yüksek güvenlikli panel çit yapılması kararlaştırıldı.

OPTİK KULE ANLAŞMASI

Üç etap hâlinde planlanan projenin 23,5 kilometrelik bölümü tamamlandı, kalan bölümün ise 2024 yılı içinde bitirilmesi hedefleniyor. Sadece doğu sınırları değil, batı sınırlarındaki güvenlik sisteminin de kapasitesi artırıldı. Kırklareli şehrinde ilave 21 adet elektro-optik kule yapımı için sözleşme imzalandı.

9 ÜLKE ÖRNEK ALDI

Bulgaristan ve Yunanistan sınır hattında devriye yolu, fiziki engel ve teknolojik güvenlik sistemlerinin kurulumuna yönelik çalışmalar başlatıldı. Sınırlarda kullanılan fiziki sistemler ve elektronik sistemler diğer ülkelere de örnek oldu. 9 ülke Türkiye'nin kullandığı sınır güvenlik sistemlerini kendi ülkelerinde uygulama kararı aldı.

DUVAR SİSTEMİNİ ÖRNEK ALAN ÜLKELER

KATAR

KAZAKİSTAN

IRAK

TACİKİSTAN

POLONYA

MALEZYA

SENEGAL

KIRGIZİSTAN

ÜRDÜN

Sınır hattından görüntüler

Sınır hattından görüntüler

Sınır hattından görüntüler

Sınır hattından görüntüler

Dünyaya örnek oldu! İşte 9 ülke...Dünyaya örnek oldu! İşte 9 ülke... DÜNYAYA ÖRNEK OLDU! İŞTE 9 ÜLKE...
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