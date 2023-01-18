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Haberler Galeri Yunanistan'ın uykularını kaçıran ziyaret: Bakan Çavuşoğlu ABD'de! Atina'da gergin F-16 bekleyişi

Yunanistan'ın uykularını kaçıran ziyaret: Bakan Çavuşoğlu ABD'de! Atina'da gergin F-16 bekleyişi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşme gerçekleştirecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'a gitti. Çavuşoğlu'nun ABD ziyareti Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Türkiye'nin ABD ile F-16 konularını görüşeceğini duyuran Yunan basını, ziyaretten duyduğu paniği manşete taşıdı.

Giriş Tarihi: 18.01.2023 12:57 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 13:11
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Yunanistan’ın uykularını kaçıran ziyaret: Bakan Çavuşoğlu ABD’de! Atina’da gergin F-16 bekleyişi

Türkiye ile yaşadığı gerilime her geçen gün yeni bir madde ekleyen Yunanistan'da gündem bu kez de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaret. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında ABD'ye giden Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile kritik konuları ele alacak.

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Yunanistan’ın uykularını kaçıran ziyaret: Bakan Çavuşoğlu ABD’de! Atina’da gergin F-16 bekleyişi

Türkiye-ABD ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması beklenen görüşmede önemli gündem maddesi ise Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti talebi olacak.

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Yunanistan’ın uykularını kaçıran ziyaret: Bakan Çavuşoğlu ABD’de! Atina’da gergin F-16 bekleyişi

Geçtiğimiz aylarda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi kürsüsünden yaptığı 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' çıkışı ile ikili ilişkileri kopma noktasına getiren Yunanistan, Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaretini büyük bir endişeyle takip ediyor.

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Yunanistan’ın uykularını kaçıran ziyaret: Bakan Çavuşoğlu ABD’de! Atina’da gergin F-16 bekleyişi

YUNAN MEDYASINDA PANİK BAŞLADI

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışının da gerçekleştirilmemesi için mücadelesini sürdüren Yunanistan'ın hayalleri, geçtiğimiz haftalarda suya düşmüştü. Silahlanma yarışına hız veren ve Türkiye'nin F-16'ları alamayacağından emin gözüken Yunanistan, ABD Kongresi'nin iki kanadından senatör ve temsilcilerin yer aldığı konferans komitesinin 857 milyar dolarlık savunma bütçesini de içeren NDAA tasarısına son halini vermesiyle şoke olmuştu.

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Yunanistan’ın uykularını kaçıran ziyaret: Bakan Çavuşoğlu ABD’de! Atina’da gergin F-16 bekleyişi

Temsilciler Meclisi versiyonuna eklenerek kabul edilen tasarının son halinde Türkiye'ye F-16 satışlarını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler yer almamıştı. Yunanistan'ın, Türkiye ile ABD arasında süregelen F-16 anlaşmasına ilişkin kaygısı sürerken Çavuşoğlu'nun ziyaretinden çıkabilecek sonuçlar da ülkede büyük yankı uyandırdı.