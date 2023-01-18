Yunanistan'ın uykularını kaçıran ziyaret: Bakan Çavuşoğlu ABD'de! Atina'da gergin F-16 bekleyişi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşme gerçekleştirecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'a gitti. Çavuşoğlu'nun ABD ziyareti Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Türkiye'nin ABD ile F-16 konularını görüşeceğini duyuran Yunan basını, ziyaretten duyduğu paniği manşete taşıdı.
Giriş Tarihi: 18.01.2023
12:57 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023
13:11
Türkiye ile yaşadığı gerilime her geçen gün yeni bir madde ekleyen Yunanistan'da gündem bu kez de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaret. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında ABD'ye giden Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile kritik konuları ele alacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye-ABD ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması beklenen görüşmede önemli gündem maddesi ise Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti talebi olacak.
Geçtiğimiz aylarda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi kürsüsünden yaptığı 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' çıkışı ile ikili ilişkileri kopma noktasına getiren Yunanistan, Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaretini büyük bir endişeyle takip ediyor.
YUNAN MEDYASINDA PANİK BAŞLADI
ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışının da gerçekleştirilmemesi için mücadelesini sürdüren Yunanistan'ın hayalleri, geçtiğimiz haftalarda suya düşmüştü. Silahlanma yarışına hız veren ve Türkiye'nin F-16'ları alamayacağından emin gözüken Yunanistan, ABD Kongresi'nin iki kanadından senatör ve temsilcilerin yer aldığı konferans komitesinin 857 milyar dolarlık savunma bütçesini de içeren NDAA tasarısına son halini vermesiyle şoke olmuştu.
Temsilciler Meclisi versiyonuna eklenerek kabul edilen tasarının son halinde Türkiye'ye F-16 satışlarını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler yer almamıştı. Yunanistan'ın, Türkiye ile ABD arasında süregelen F-16 anlaşmasına ilişkin kaygısı sürerken Çavuşoğlu'nun ziyaretinden çıkabilecek sonuçlar da ülkede büyük yankı uyandırdı.