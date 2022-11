Son dakika: MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Allah'ın ilk emri 'Oku'dur, ilk yarattığı da kalemdir. Aklı kalemden, ilmi imandan ayrı düşünmek çok zor hatta imkansızdır. Öğrenmek kalp sefasıdır, öğretmek ise kabiliyet sefaretidir. İlk kalemi elimize aldığımızda, ilk heceyi okuduğumuzda hayat boyu devam edecek, uzaklaştıkça çekim gücünü artıracak bir süreç de başlamış olacaktır. Tarihin mimarı tek tek insanlardan mürekkep milletler, medeniyetlerin mimarı da öğretmenlerdir. Karamsarlığın ve ümitsizliğin köküyle, cehaletin kaynağı bir ve aynıdır. Öğretmen ise cehaletin avcısı, kendimizi ve çevremizi tanıma arayışımızın rehberidir. Eğitim ve öğretim dediğimiz çok boyutlu hayat gönüller arasındadır. Öğretmen de gönülleri buluşturan, öncü kaşiflerimizdir. Öğretmen gerçekte ona yakın olanları doyuran, teselli eden, hareketlerine çekidüzen veren, seven, güzeli gösteren, iyiyi öğreten yüksek misyonun unvanıdır. Öğretmenlerimizin öğrencilerine ilgi ve alakası Allah'ın hediyesidir. Öğretmen her insana çöldeki sudur. Kazanmanın ilk yolu sınıflarda parlayan aydınlık simalarla mümkündür. İnsanın araştırma ve merak alanının sınırı yoktur. Her insanın medeniyeti başka başkadır. Mutlu ve huzurlu, geçim derdini yenmiş, sosyal ve ekonomik refaha erişmiş bir öğretmen milletimizin en kudretli gücüdür. Bu güç gelecek nesilleri yetiştirecektir. Bizim gelecekten tasarruf etmeye, geleceğin üzerine kırmızı kalem çekmeye ne hakkımız ne de yetkimiz vardır.