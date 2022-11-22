Son dakika: MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

HDP ile iş tutup aynı gayeler altında toplanan herkes bu sözümün ortağıdır. Kanlı saldırının 2023 seçimleri için siyasi bir mahiyet taşıdığını iddia eden bu milletin evladı olamazlar, al bayrağın gölgesinde duramazlar. CHP'nin bazı yöneticilerine bakıldığında İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan teröristleri aklama çabası içinde oldukları görülecektir. İP'in bazı yöneticilerine baktığınızda aynı tavır içinde oldukları görülecektir. Bu iki partinin HDP'den ne farkı vardır. Bir CHP'li çıkıp 'Teröristin PKK üyeliği şüpheli' diyebiliyor. Zillet İttifakının teröristlere avukatlık yapması utanç verici bir alçalmadır. Teröriste tek bir şey söyleyemeyen CHP'lilerin HDP ile el ele tutuşup İçişleri Bakanımıza saldırmaları siyasi namus ve milli onur yokluğunun apaçık işaretidir. İçişleri Bakanımıza alçak diyen, kale duvarlarını yıkmak için dinamit görevi yapan terörist sevicilerin topu aşağıların aşağısıdır, alçaktır, namerttir.

Teröristlerin yapamadığını holiganları yerine getirmek için kuyruktadır. Biz devletimizin de hükümetimizin de yanındayız. Hodri medyan canımızla kanımızla arkalarındayız. Buradan teröristlerine ve destekçilerine sesleniyorum; Ölünüzü, dirinizi, her gün birinizi, bir gün hepinizi, müstehak olduğunuz sonuçlarla yüzleştireceğiz. Taviz yoktur, teslimiyet yoktur, geri dönmek yoktur, hakkımızı hukukumuzu çiğnetmek asla söz konusu olmayacaktır. Pençe-Kilit Harekatı teröristlerin başına demir yumruk gibi inmiştir. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde tespit edilen 89 hedefe havadan kılıç darbeleriyle müdahale edilmiştir. Bizim terörle mücadelemiz küresel güçlerle mücadeledir. Başta ABD olmak üzere fail ülkeler Türkiye'nin karşısındadır.