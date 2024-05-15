Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli açıklamalarda bulunuyor

İşte Bakan Fidan'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

Türkiye son derece büyük bir gündeme sahip. Dış politika hedeflerimizi hem yöntem olarak, hem de hedef olarak bir tasvipe tabi tuttuk. Önemli olan, hedefimiz, bölgemizde barışın ve güvenliğin sağlanması.

Türkiye bölgesinde ekonomik ve siyasi olarak dev olan bir ülke. Barış konusunu güvenliğin en önemli aşaması olarak görüyoruz.