15 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli açıklamalarda bulunuyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli açıklamalarda bulunuyor

Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli açıklamalarda bulunuyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında gündemdeki sıcak gelişmelere ilişkin detayları aktarıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında gündemdeki sıcak gelişmelere ilişkin detayları aktarıyor.

İşte Bakan Fidan'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

Türkiye son derece büyük bir gündeme sahip. Dış politika hedeflerimizi hem yöntem olarak, hem de hedef olarak bir tasvipe tabi tuttuk. Önemli olan, hedefimiz, bölgemizde barışın ve güvenliğin sağlanması.

Türkiye bölgesinde ekonomik ve siyasi olarak dev olan bir ülke. Barış konusunu güvenliğin en önemli aşaması olarak görüyoruz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA