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Skandalların adamı Aykut Erdoğdu! Rezalete tepkiler çığ gibi: Seçmene saygıları varsa istifaları istenmeli

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2022 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
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Skandalların adamı Aykut Erdoğdu! Rezalete tepkiler çığ gibi: Seçmene saygıları varsa istifaları istenmeli

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun 3 ay önce boşandığı eski eşi Özge Hanımın Twitter hesabından Erdoğdu'nun 2 hafta önce evlendiği yeni eşi Tuba Torun hakkında ağza alınmayacak sözler sarf etti. Tepkiler çığ gibi büyürken, Erdoğdu'nun skandallarına bir yenisi daha eklendi.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun 3 ay önce boşandığı eski eşi Özge Pomen'in Twitter hesabından Erdoğdu'nun 2 hafta önce evlendiği yeni eşi Tuba Torun hakkında ağza alınmayacak sözler sarf ettiği, Tuba Torun'u partide önemli yerlere getirebilmek adına kurultayda ter döktüğünü söylediği görüşme kaydını görüntülü olarak yayımlanması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Gazeteciler ve vatandaşlar, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve CHP Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun'un partiden istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen: Her şey ortada. CHP yönetimi ve Erdoğdu'nun birbirlerine benzedikleri ortaya çıktı.


CHP GRUBU ZAN ALTINDA
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Herkesin özel hayatı kendisinin. Duruma üzülürüz sadece. Ancak 'Dolarla vekil olunuyor' ithamı tüm CHP grubunu zan altında bıraktı. Bu itirafla CHP yönetiminin ehliyetten, liyakatten, kendi ifadeleriyle 'örgütten' ne anladıklarını görmüş olduk. Meclis başkanımızı göreve davet ediyorum.

Gazeteci Gaffar Yakınca: Erdoğdu'nun Tuba Torun'u torpille parti yöneticiliğine getirmiş olması çok önemli. CHP seçmenine birazcık saygı duyuyorlarsa sadece Erdoğdu'nun değil Torun'un da istifası istenmeli.
Gazeteci Murat Özer: Erdoğdu olayı, bir vekilin ilişki kurduğu hanımefendiyi CHP'de yönetime getirdiği için siyasetin konusudur.
Bekir Tiryaki: Genel başkanlarını böyle bir operasyonla değiştiren partiden bahsediyoruz. İçeride kavga büyük.


Cengiz Doğaner: Aykut Erdoğdu, CHP'deki gücünü kullanarak elli kişiyle birlikte oldu dediği sevgilisi Tuba Torun'u Parti Meclisi'ne yerleştirmiş, eşini bu kadınla aldatıp evlenmiş. Liyakat demelerine bakmayın. CHP'de işler böyle yürüyor. 'Namussuz siyaseti biz getireceğiz' demişlerdi, öyle de olmuş.
Arif Naim: Erdoğdu'nun aşk yaşadığı kişiyi parti meclisine sokmak için dört koldan kulis yapması tüm kamuoyunu ilgilendirir.

SKANDALLARIN ADAMI

1- KHK ile iş akdi feshedilen akademisyenler için CHP'li belediyelerden para topladı.
2- Başkan Erdoğan'la ilgili küstah tweet'leriyle milli iradeyi tehdit etti.


3- İzmir Çeşme'de villasına kaçak bölümler eklediği ortaya çıktı. Ayıbını örtmek için balyoz alıp kaçak eklentileri yıktı. İstanbul Moda'da dubleks dairesi iskânsız çıktı.

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