Skandalların adamı Aykut Erdoğdu! Rezalete tepkiler çığ gibi: Seçmene saygıları varsa istifaları istenmeli



Cengiz Doğaner: Aykut Erdoğdu, CHP'deki gücünü kullanarak elli kişiyle birlikte oldu dediği sevgilisi Tuba Torun'u Parti Meclisi'ne yerleştirmiş, eşini bu kadınla aldatıp evlenmiş. Liyakat demelerine bakmayın. CHP'de işler böyle yürüyor. 'Namussuz siyaseti biz getireceğiz' demişlerdi, öyle de olmuş.

Arif Naim: Erdoğdu'nun aşk yaşadığı kişiyi parti meclisine sokmak için dört koldan kulis yapması tüm kamuoyunu ilgilendirir.