Aykut Erdoğdu krizi! Muharrem İnce 4,5 yıl önce CHP’deki skandalı anlatmıştı

Daha devam edeyim. Sakarya'da il başkanlığı yarışı yapıldı bir aday kaybetti. Bir aday kazandı. Kaybedeni parti meclisine aldı neden? Kazanan Muharrem İnce'yi desteklediği için. Şimdi bu yapı mı Türkiye'yi yönetecek? Bu yapı mı Türkiye'ye umut olacak? Bu yapı mı 2019 seçimlerini yönetecek?