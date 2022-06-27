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Aykut Erdoğdu krizi! Muharrem İnce 4,5 yıl önce CHP’deki skandalı anlatmıştı

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Giriş Tarihi: 27.06.2022 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022
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Aykut Erdoğdu krizi! Muharrem İnce 4,5 yıl önce CHP’deki skandalı anlatmıştı

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun yeni eşi Tuba Torun'u torpille parti meclisine sokturmasının ortaya çıkması ile birlikte Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin 4.5 yıl önce söyledikleri tekrar gündeme geldi.

CHP'de skandallar zincirine bir yenisi daha eklendi. Taciz, tecavüz, şantaj skandallarına bu kez kaset skandalı eklendi.

Aykut Erdoğdu krizi! Muharrem İnce 4,5 yıl önce CHP’deki skandalı anlatmıştı

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu, paylaştığı video görüntüsüyle Erdoğdu'nun yeni eşi Tuba Torun hakkında kullandığı skandal ifadeleri gözler önüne serdi.

Aykut Erdoğdu krizi! Muharrem İnce 4,5 yıl önce CHP’deki skandalı anlatmıştı

Erdoğdu'nun Tuba Torun için defalarca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü ortaya çıktı.

Bu da CHP'deki liyakat sorununu bir kez daha gündeme getirdi.

Aykut Erdoğdu krizi! Muharrem İnce 4,5 yıl önce CHP’deki skandalı anlatmıştı

Yaşananlar Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin 4,5 yıl önce söylediklerini bir kez daha zihinlerde canlandırdı.

İşte CHP'deki liyakat sorununu gözler önüne seren o ifadeler;

Aykut Erdoğdu krizi! Muharrem İnce 4,5 yıl önce CHP’deki skandalı anlatmıştı

Belediye başkan yardımcısı parti meclisi üyesi, normalde belediye başkanının üstünde olması lazım, parti meclisi üyesi benim de üstümde milletvekilinin de yöneticisi.

Belediye başkan yardımcısı orada parti meclis üyesi. Yarın o ilçenin belediye başkanlığı seçim yapılırken oy kullanacak öyle mi başkan yardımcısı?

Aykut Erdoğdu krizi! Muharrem İnce 4,5 yıl önce CHP’deki skandalı anlatmıştı

Daha devam edeyim. Sakarya'da il başkanlığı yarışı yapıldı bir aday kaybetti. Bir aday kazandı. Kaybedeni parti meclisine aldı neden? Kazanan Muharrem İnce'yi desteklediği için. Şimdi bu yapı mı Türkiye'yi yönetecek? Bu yapı mı Türkiye'ye umut olacak? Bu yapı mı 2019 seçimlerini yönetecek?

Aykut Erdoğdu krizi! Muharrem İnce 4,5 yıl önce CHP’deki skandalı anlatmıştı

Devam edeyim. İl başkanının kızı parti meclisi üyesi. Kızı babasının üstünde şu anda. Bu yapı mı yapacak yani? Partinin genel sekreteri parti meclisi listesinde yok. CHP'nin tarihinde 9 Eylül 1923'ten bir yana böyle bir olay olmuş mudur? Partinin genel sekreteri parti meclisi listesinde yok.

Aykut Erdoğdu krizi! Muharrem İnce 4,5 yıl önce CHP’deki skandalı anlatmıştı

Partide müdür maaş alıyor partide. Kurultay delegesi. Genel başkanın danışmanı partiden maaş alıyor. Kurultay delegesi. Şimdi bunlar oy kullanacak bunlar yönetecek öyle mi?

Aykut Erdoğdu krizi! Muharrem İnce 4,5 yıl önce CHP’deki skandalı anlatmıştı

"MUTLU BİR AZINLIK PARTİYİ ELE GEÇİRDİ"

Belediye başkan yardımcısı parti meclis üyesi olacak karar alacak. Orada belediye başkanının amiri olacak bir anlamda. Belediyeye gelecek düğme ilikleyecek. Ele geçirdi partiyi mutlu bir azınlık. Çankaya'sı, Bakırköy'ü, Sarıyer'i bunları aldı mı oh keyifleri iyi.

Aykut Erdoğdu krizi! Muharrem İnce 4,5 yıl önce CHP’deki skandalı anlatmıştı

Ordu'da ne oluyor hiç kimsenin umurunda değil. Belediye başkanlarına talimat veriyor genel başkan yardımcısı Ordu milletvekili ama Ordu'da sıfır belediye var. Kendi de belediye başkan adayıydı. Türkiye'de en başarısız olduğumuz il.

Aykut Erdoğdu krizi! Muharrem İnce 4,5 yıl önce CHP’deki skandalı anlatmıştı

"BU YAPIDAN BAŞARI ÇIKMAZ"

Şanlıurfa'da sıfır, Erzurum'da sıfırsın, Kastamonu'da sıfırsın bitmişsin. Buraları kimsenin düşündüğü yok. CHP'deki mutlu azınlık bundan razı. Buna kabuller. Ben de itiraz ediyorum diyorum ki bunlar doğru değil. Bu yapıdan başarı çıkmaz.

Aykut Erdoğdu krizi! Muharrem İnce 4,5 yıl önce CHP’deki skandalı anlatmıştı

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Aykut Erdoğdu krizi! Muharrem İnce 4,5 yıl önce CHP’deki skandalı anlatmıştı

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