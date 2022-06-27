Aykut Erdoğdu krizi! Muharrem İnce 4,5 yıl önce CHP’deki skandalı anlatmıştı
CHP'li Aykut Erdoğdu'nun yeni eşi Tuba Torun'u torpille parti meclisine sokturmasının ortaya çıkması ile birlikte Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin 4.5 yıl önce söyledikleri tekrar gündeme geldi.
CHP'de skandallar zincirine bir yenisi daha eklendi. Taciz, tecavüz, şantaj skandallarına bu kez kaset skandalı eklendi.
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu, paylaştığı video görüntüsüyle Erdoğdu'nun yeni eşi Tuba Torun hakkında kullandığı skandal ifadeleri gözler önüne serdi.
Erdoğdu'nun Tuba Torun için defalarca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü ortaya çıktı.
Bu da CHP'deki liyakat sorununu bir kez daha gündeme getirdi.
Yaşananlar Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin 4,5 yıl önce söylediklerini bir kez daha zihinlerde canlandırdı.
İşte CHP'deki liyakat sorununu gözler önüne seren o ifadeler;
Belediye başkan yardımcısı parti meclisi üyesi, normalde belediye başkanının üstünde olması lazım, parti meclisi üyesi benim de üstümde milletvekilinin de yöneticisi.
Belediye başkan yardımcısı orada parti meclis üyesi. Yarın o ilçenin belediye başkanlığı seçim yapılırken oy kullanacak öyle mi başkan yardımcısı?
Daha devam edeyim. Sakarya'da il başkanlığı yarışı yapıldı bir aday kaybetti. Bir aday kazandı. Kaybedeni parti meclisine aldı neden? Kazanan Muharrem İnce'yi desteklediği için. Şimdi bu yapı mı Türkiye'yi yönetecek? Bu yapı mı Türkiye'ye umut olacak? Bu yapı mı 2019 seçimlerini yönetecek?
Devam edeyim. İl başkanının kızı parti meclisi üyesi. Kızı babasının üstünde şu anda. Bu yapı mı yapacak yani? Partinin genel sekreteri parti meclisi listesinde yok. CHP'nin tarihinde 9 Eylül 1923'ten bir yana böyle bir olay olmuş mudur? Partinin genel sekreteri parti meclisi listesinde yok.
Partide müdür maaş alıyor partide. Kurultay delegesi. Genel başkanın danışmanı partiden maaş alıyor. Kurultay delegesi. Şimdi bunlar oy kullanacak bunlar yönetecek öyle mi?
"MUTLU BİR AZINLIK PARTİYİ ELE GEÇİRDİ"
Belediye başkan yardımcısı parti meclis üyesi olacak karar alacak. Orada belediye başkanının amiri olacak bir anlamda. Belediyeye gelecek düğme ilikleyecek. Ele geçirdi partiyi mutlu bir azınlık. Çankaya'sı, Bakırköy'ü, Sarıyer'i bunları aldı mı oh keyifleri iyi.
Ordu'da ne oluyor hiç kimsenin umurunda değil. Belediye başkanlarına talimat veriyor genel başkan yardımcısı Ordu milletvekili ama Ordu'da sıfır belediye var. Kendi de belediye başkan adayıydı. Türkiye'de en başarısız olduğumuz il.
"BU YAPIDAN BAŞARI ÇIKMAZ"
Şanlıurfa'da sıfır, Erzurum'da sıfırsın, Kastamonu'da sıfırsın bitmişsin. Buraları kimsenin düşündüğü yok. CHP'deki mutlu azınlık bundan razı. Buna kabuller. Ben de itiraz ediyorum diyorum ki bunlar doğru değil. Bu yapıdan başarı çıkmaz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Vaktinde gelmeseydi dehşeti yaşayacaktı! Kuzu ağılında yakaladı: Önce boğup sonra da...
- İl il kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları kaç TL? Dana, koç, koyun, keçi, sığır...
- ALES/2 başvuru nasıl yapılır? 2022 ALES/2 başvuru sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? ALES sınavı ne zaman?
- Asgari ücret zammı olacak mı? 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Yeni asgari ücret net-brüt ne kadar olacak?
- Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? 15 Temmuz ile Kurban Bayramı tatili birleşecek mi? 13-14 Temmuz tatil olacak mı?
- Kabine Toplantısı bugün mü? 27 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- Meteoroloji'den kırmızı kodlu hava durumu uyarısı! 27 Haziran İstanbul ve birçok kente çok kuvvetli yağış geliyor! O saate dikkat!
- 5.400 TL - 7.200 TL destek başlıyor! Aile Desteği Programı başvuru nereden, nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?
- LGS sonuçları bugün mü açıklanacak? 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB duyurdu
- Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'nda...
- KYK burs ve krediler bayramdan önce yatacak mı? KYK 2022 Temmuz ayı ödemeleri ne zaman yatacak?
- Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 26 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte SMS sıralaması...