CHP'li Aykut Erdoğdu AK Parti raporuna girdi! Dikkat çeken detay
Son dakika haberine göre; Satın aldığı kaçak villa üzerinden Turkuvaz Medya ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve iftiralarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AK Parti'nin haftalık gündem analizi raporuna girdi.
Raporda Erdoğdu'nun skandalları tek tek sıralanırken, "Erdoğdu isminin Türk siyasi tarihinde yalnızca saldırganlık, yolsuzluk ve kaçak yapılaşma ile anılması kaçınılmaz hale gelmiştir" denildi.
RAPORA GİREN ERDOĞDU'NUN SİCİLİ VUKUAT DOLU
Erdoğdu'nun bugüne kadar sarf ettiği skandal ifadelere yer verilen raporda yalan ve iftiraları da tek tek sıralandı.
CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu programda masa kıracak kadar kontrolden çıktı. Önündeki masaya yumruk atıp masayı kırdı.
1 Mayıs gösterilerinde polis aracının camını yumrukla kırarak devlet malına zarar verdi.
Beşiktaş'ta gözaltına alınan eylemcilerin emniyete götürüldüğü otobüse binmek istedi. Otobüse alınmayınca, yumruk atarak aracın camını kırdı. Burada, "Polis illegal, halkım legal. Çocuklara işkence ediyorlar. Gözaltında kızları taciz ediyorlar" iddiasında bulundu.
PKK ile bağı olan Selahattin Demirtaş'a methiyeler düzmekten geri durmadı. Bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Erdoğdu, "Demirtaş'ın terörü bitirme çabasını ve samimiyetini ben kendi adıma gördüğümü ve hissettiğimi düşünüyorum.
Onun şiddet bitsin diye bir çaba gösterdiğini ve samimi bir adam olduğunu düşünüyorum. Samimi çabası yüzünden, terörü bitirme çabası yüzünden içeride olabilir" dedi.
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