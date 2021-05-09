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CHP'li Aykut Erdoğdu AK Parti raporuna girdi! Dikkat çeken detay

Son dakika haberine göre; Satın aldığı kaçak villa üzerinden Turkuvaz Medya ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve iftiralarda bulunan  İstanbul Milletvekili 'nin haftalık gündem analizi raporuna girdi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 09.05.2021
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CHP'li Aykut Erdoğdu AK Parti raporuna girdi! Dikkat çeken detay

Raporda Erdoğdu'nun skandalları tek tek sıralanırken, "Erdoğdu isminin Türk siyasi tarihinde yalnızca saldırganlık, yolsuzluk ve kaçak yapılaşma ile anılması kaçınılmaz hale gelmiştir" denildi.

RAPORA GİREN ERDOĞDU'NUN SİCİLİ VUKUAT DOLU

Erdoğdu'nun bugüne kadar sarf ettiği skandal ifadelere yer verilen raporda yalan ve iftiraları da tek tek sıralandı.

CNN Türk'te 'ın sunduğu programda masa kıracak kadar kontrolden çıktı. Önündeki masaya yumruk atıp masayı kırdı.

gösterilerinde polis aracının camını yumrukla kırarak devlet malına zarar verdi.

'nin 'deki Şehitlikte düzenlediği Adalet Kurultayı'nda alkollü içki içen parti üyeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "İçki içmek günah değildir. İçki içmek sosyal bir aktivite benim gözümde" dedi.

'ta gözaltına alınan eylemcilerin emniyete götürüldüğü otobüse binmek istedi. Otobüse alınmayınca, yumruk atarak aracın camını kırdı. Burada, "Polis illegal, halkım legal. Çocuklara işkence ediyorlar. Gözaltında kızları taciz ediyorlar" iddiasında bulundu.

ile bağı olan 'a methiyeler düzmekten geri durmadı. Bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Erdoğdu, "Demirtaş'ın terörü bitirme çabasını ve samimiyetini ben kendi adıma gördüğümü ve hissettiğimi düşünüyorum.

Onun şiddet bitsin diye bir çaba gösterdiğini ve samimi bir adam olduğunu düşünüyorum. Samimi çabası yüzünden, terörü bitirme çabası yüzünden içeride olabilir" dedi.

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