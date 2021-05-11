Kaçak sever Aykut Erdoğdu CHP'lileri de bıktırmış
Son dakika haberine göre; Sosyal medya hesabından devlet büyüklerine ağır hakaretler eden, partisinin belediye başkanlarını haraca bağlayan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun CHP'li isimleri de bıktırdığı ortaya çıktı.
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun ipliğini pazara çıkaran SABAH'a, CHP içerisinden milletvekilleri, parti yöneticileri ve mağdurlardan çok sayıda teşekkür geldi. SABAH sosyal medya hesabından devlet büyüklerine ağır hakaretler eden Erdoğdu'nun partisinin belediye başkanlarını haraca bağladığı haberlerini belgeleriyle yazmıştı.
CHP'Lİ BELEDİYELERİ ADETA HARACA BAĞLADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Erdoğdu, SABAH'ın gündeme getirdiği akademisyenlere yardım adı altında çok sayıda CHP'li belediyeden haraç aldığı, hakkında açılan davaların tazminat giderlerini partisine mensup belediyelerden ödetttiğiyle ilgili haberlerimiz üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil 135 partilinin bulunduğu WhatsApp grubunda 'İddiaları çürüteceğim' demesine rağmen hiçbir ispatta bulunamadı.
Erdoğdu'ya tek bir milletvekili bile 'Yanındayız' diye cevap yazmadı. CHP'liler, "Bu meczubun ipliğini pazara çıkardığınız için çok teşekkür ederiz. Özellikle genel başkan yardımcılığı döneminde çok sayıda partilimize hakaretler etmiştir. Tutum ve davranışları parti içinde büyük rahatsızlık yaratıyordu" dedi.
İDDİALAR YENİLİR YUTULUR DEĞİL
Erdoğdu'yla ilgili partinin yetkili kurullarının harekete geçmesi gerektiğinin altını çizen önemli bir yetkili, "Bu iddialar üzerine partinin disiplin kurulu harakete geçmeli. Parti içi disiplin uygulanmalı. Belgeleriyle ortaya çıkan skandallar hem parti içinde hem de hukuken ciddi bir şekilde araştırılıp ortaya çıkarılmalı" diye konuştu.
Erdoğdu'nun makamını kullanarak bazı parti üyelerini, partiye gönül vermiş kadınları suistimal ettiğinin altını çizen bir ilçe başkanı ise "Bu iddiaları herkes biliyordu. Zaman zaman Kılıçdaroğlu'na da iletiliyordu. Bazı mağdur kadınları 'Eşimi boşayıp, seninle evleneceğim' diyerek kandırdığı biliniyor. Tüm bu yaşananlar parti ahlakına, adabına uygun değil. erdoğdu'nun bu yaptıklarını herkes biliyordu.
Ancak kimse konuşamıyordu. Önemli bir gazetecilik yaparak, bu meczubu hem parti içinde hem de kamuoyunda gerçek yüzünü tüm vatandaşlara gösterdiniz" dedi.
AÇIKLAMA GERÇEĞİ YANSITMIYOR
Erdoğdu'nun sosyal medyadan "Maaşlar ödendiği sırada bir yandan hakkımda açılan tazminat davalarını ödemeye çalışıyordum. Nakde çok sıkıştığım bu dönemde kredi ve açık hesap limitlerim doluydu" şeklinde yaptığı açıklamanın da gerçeği yansıtmadığı belirlendi.
CHP'de önemli görevlerde bulunan ve 2. Bölge milletvekili sıralamasında yer alan bir aday da seçim döneminde kampanya masrafları için para topladıklarını, Erdoğdu'nun "Ben memurluktan ayrıldım. Kampanyaya verecek param yok" diyerek kampanyaya katılmadığını ancak seçildikten sonra zenginleştiğini ve lüks arabalara bindiğini söylemişti.
İçişleri Bakanlığı da belediyelerde açıktan para verildiği itirafı nedeniyle harekete geçmişti.
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