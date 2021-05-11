Kaçak sever Aykut Erdoğdu CHP'lileri de bıktırmış

Erdoğdu'nun makamını kullanarak bazı parti üyelerini, partiye gönül vermiş kadınları suistimal ettiğinin altını çizen bir ilçe başkanı ise "Bu iddiaları herkes biliyordu. Zaman zaman Kılıçdaroğlu'na da iletiliyordu. Bazı mağdur kadınları 'Eşimi boşayıp, seninle evleneceğim' diyerek kandırdığı biliniyor. Tüm bu yaşananlar parti ahlakına, adabına uygun değil. erdoğdu'nun bu yaptıklarını herkes biliyordu.