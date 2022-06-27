CHP’li Aykut Erdoğdu’nun rezaleti İSKİ skandalını hatırlattı!

'SEVGİLİM İÇİN OY TOPLADIM'

Aykut Erdoğdu daha sonrasında ise CHP'deki kirli siyaseti gözler önüne seren açıklamalarda bulundu. Görüşmenin kayıt edildiğinden habersiz olan Aykut Erdoğdu, Tuba Torun'un partide yükselmesi için kulis yaptığını belirten konuşmasında eski eşine şunları söyledi: "Ben niye Parti Meclisi'ne giremedim biliyor musun? Kemal Bey'i 5 kere aradım, bunu listeye al diye.