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CHP'li Aykut Erdoğdu'nun rezaleti İSKİ skandalını hatırlattı!

CHP teşkilatlarında başlayan taciz, tecavüz, şantaj skandallarına bu kez partinin bir milletvekili eklendi CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşiyle telefon görüşmesinde yeni evlendiği avukat Tuba Torun ile ilgili sarf ettiği çirkin sözler gündeme bomba gibi düştü. CHP'deki Erdoğdu rezaleti, 1990'lı yıllarda SHP'de yaşanan İSKİ skandalını hatırlattı. Genel Müdür Göknel'in eşi kurumdaki kirli ilişkileri ifşa etmişti.

Sabah
Giriş Tarihi: 27.06.2022 09:04 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 09:36
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CHP’li Aykut Erdoğdu’nun rezaleti İSKİ skandalını hatırlattı!
CHP teşkilatlarının ve belediyelerinin taciz, şantaj, tecavüz ve rüşvet skandalları ile gündeme gelmesinin ardından dün ortaya çıkan bir video, parti içindeki siyasi ve ahlaki çürümüşlüğün son halkası oldu.
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CHP’li Aykut Erdoğdu’nun rezaleti İSKİ skandalını hatırlattı!

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun 3 ay önce boşandığı eski eşi Özge hanım Twitter hesabından Erdoğdu'nun iki hafta önce evlendiği yeni eşi Tuba Torun hakkında ağza alınmayacak sözler sarfettiği, Torun'u partide önemli yerlere getirebilmek adına kurultayda ter döktüğünü söylediği görüşme kaydını görüntülü olarak yayımladı.

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CHP’li Aykut Erdoğdu’nun rezaleti İSKİ skandalını hatırlattı!
Erdoğdu, bir çocuğunun annesi olan Özge hanımdan boşandıktan hemen sonra 12 Haziran'da İstanbul Beylerbeyi'de Boğaz kıyısındaki bir otelde CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun ile evlendi. Her fırsatta halk edebiyatı yaparak "açlık, sefalet, israf" kelimeleri eşliğinde paylaşımlar yapan Erdoğdu'nun çok konuşulan lüks nikâh törenine de sosyal medyadan büyük tepki yağmıştı.. Aynı Aykut Erdoğdu bu kez Türkiye'nin gündemine oturan bir skandalla gündeme geldi.
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CHP’li Aykut Erdoğdu’nun rezaleti İSKİ skandalını hatırlattı!
Eski eşi Özge hanıma ait olduğu olduğu iddia edilen "@Özge3465435" adlı twitter hesabından Aykut Erdoğdu ile aralarında geçen bir telefon görüşmesinin videosu önceki gece 23.53'te paylaşıldı. Bu görüntülü ses kaydında, elinde sigara ve alkolle oturan Özge hanım, sesini hoparlöre aldığı Aykut Erdoğdu ile telefon görüşmesi gerçekleştiriyor. Görüşme sırasında, Tuba Torun ile ilişkisi olmadığı yönünde eski eşini ikna etmeye çalışan Aykut Erdoğdu, yeni eşi Tuba Torun hakkında ağza alınmayacak ahlak dışı ifadeler kullanıyor.
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CHP’li Aykut Erdoğdu’nun rezaleti İSKİ skandalını hatırlattı!

'SEVGİLİM İÇİN OY TOPLADIM'
Aykut Erdoğdu daha sonrasında ise CHP'deki kirli siyaseti gözler önüne seren açıklamalarda bulundu. Görüşmenin kayıt edildiğinden habersiz olan Aykut Erdoğdu, Tuba Torun'un partide yükselmesi için kulis yaptığını belirten konuşmasında eski eşine şunları söyledi: "Ben niye Parti Meclisi'ne giremedim biliyor musun? Kemal Bey'i 5 kere aradım, bunu listeye al diye.