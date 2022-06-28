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Ankara merkezli 29 ilde "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi! Erol Eşrefoğlu (Evcil) aralarında olduğu 280 kişi gözaltına alındı

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Giriş Tarihi: 28.06.2022 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
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Ankara merkezli 29 ilde Demir Yumruk operasyonu düzenlendi! Erol Eşrefoğlu Evcil aralarında olduğu 280 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Demir çelik piyasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden 105 milyarlık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar zarara uğratan firmalara yönelik Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı “Demir Yumruk” operasyonu düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar Erol Eşrefoğlu (Evcil), aralarında olduğu 3 ayrı suç örgütünün lideri ile birlikte 280 şahıs gözaltına alındı. 4 kamyonu dolduran belge ve ziynet eşyaları ile bavullar içinde 500 milyon lira ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; Demir Çelik Sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde Mali Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü görevlileri, Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri , MASAK personeli ortak çalışma grubu oluşturdu, bu gruba KOM ekipleri de destek verdi.

10 AY BOYUNCA TEKNİK TAKİP YAPILDI, 3 AYRI SUÇ ÖRGÜTÜ TESPİT EDİLDİ
Oluşturulan ortak çalışma grubu operasyonun hazırlık aşamasında her bilgi, belge ve detayı titizlikle değerlendirken, 10 ay süresince dinleme ve fiziki takip tedbirlerini de uyguladı. Bu çalışmaların sonucunda Demir Çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütü tespit edildi.

TEKEL OLUŞTURMUŞLAR
Bu suç örtülerinin demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları,sahte fatura düzenleyerek 3'üncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

KAMUYU 25 MİLYAR LİRA ZARARA UĞRATTILAR
Firmaların düzenledikleri *105* milyar liralık sahte fatura ile kamuyu *25* milyar lira zarara uğrattıkları tespit edildi. (2021 yılında organizasyon kapsamındaki paravan firmaların düzenlenmiş olduğu fatura tutarı neredeyse Türkiye Cumhuriyeti'nin EĞİTİM için ayırdığı ödenek tutarı kadar)

ANKARA MERKEZLİ 29 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ankara Emniyeti, Vergi Denetim Kurulu ve MASAK personelinden oluşan ekibin 10 aylık titiz çalışması sonucu, bu sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basıldı. Ankara merkezli aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli illerinin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi. Operasyonda 840 ekip, 2100 personel, 250 Vergi Müfettişi ve MASAK personeli görev aldı.

EROL EVCİL'E REZİDANSTA GÖZALTI

Öte yandan operasyonda gözaltına alınan Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil), İskenderun'da kaldığı rezidansta kaçmaya çalışırken gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonda 374 şahıs hakkında gözaltı kararı bulunurken, şu ana kadar 280 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da arasında olduğu 3 ayrı suç örgütü lideri de bulunuluyor. 14 fabrika, 850 adreste arama ve elkoyma işlemleri devam ediyor.

500 MİLYON TL ELE GEÇİRİLDİ

'Demir Yumruk' operasyonunda yaklaşık 4 kamyonu dolduran belge ve ziynet eşyaları ile bavullar içinde 500 milyon lira ele geçirildi. Vergi denetime takılmamak için demirleri, şehir içindeki depolarda gezdirdiği belirlenen şüphelilerin, şehirler arasında Plaka Tanıma Sistemi'nde usulsüzlüğe yakalanmamak için de boş kamyonetleri ülke genelinde gezdirdiği saptandı.

29 ilde Demir Yumruk operasyonu 29 İLDE "DEMİR YUMRUK" OPERASYONU

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